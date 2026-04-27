La Diputación apoya a los regantes de Alicante y Murcia en la defensa del trasvase Tajo-Segura

El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante se ha sumado hoy al acto organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura en el municipio del Pilar de la Horadada con el objetivo de reclamar la permanencia de esta infraestructura y la derogación del Plan de Cuenca del Tajo que contempla el aumento de los caudales ecológicos que pone en riesgo la permanecía de este trasvase, según los convocantes.

La vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, junto a la también vicepresidenta Marina Sáez o el diputado Juan de Dios Navarro han asistido a este acto bajo el título ‘Por el presente y futuro de esta tierra’, que ha congregado a regantes y agricultores y que ha contado también con la presencia del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, además de alcaldes, diputados y representantes de distintos sectores económicos y sociales.

El acto ha contado con la presencia de los presidentes de los gobiernos valenciano y murciano, Juanfran Pérez Llorca y Fernando López Miras / INFORMACIÓN

Serna ha destacado la “unidad” de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia en la defensa del trasvase Tajo-Segura, cuya permanencia, ha dicho, “es vital para la supervivencia de esta tierra que alimenta a toda Europa”.

“La Diputación de Alicante va a estar siempre al lado de los regantes en la reivindicación de las necesidades hídricas del territorio, siempre desde el rigor científico y técnico que se ha demostrado que nos asiste frente a decisiones políticas y arbitrarias de un Gobierno central que ningunea y ataca constantemente a la provincia de Alicante y a sus sectores económicos”, ha apuntado la responsable provincial.

Serna ha defendido la importancia del Tajo-Segura para la economía y el empleo, “no solo de Alicante sino del conjunto del país”, y ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “solo ponga en cuestión este trasvase, y no lo haga con el resto de los que operan en España, y adopte desde el más puro sectarismo decisiones como el aumento progresivo y sin consistencia técnica de los caudales ecológicos que van a poner en riesgo la viabilidad del acueducto”.

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“Desde la unidad y conscientes de que nos asiste la razón, la provincia de Alicante, la Región de Murcia y la provincia de Almería seguirán defendiendo hasta las últimas consecuencias los recursos hídricos que necesita esta tierra, que además es ejemplo en la gestión del agua”, ha concluido la diputada provincial.