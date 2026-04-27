La Diputación apoya a los regantes de Alicante y Murcia en la defensa del trasvase Tajo-Segura
La vicepresidenta primera, Ana Serna, y otros diputados provinciales participan en Pilar de la Horadada en el acto ‘Por el presente y futuro de esta tierra’ organizado por el SCRATS
El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante se ha sumado hoy al acto organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura en el municipio del Pilar de la Horadada con el objetivo de reclamar la permanencia de esta infraestructura y la derogación del Plan de Cuenca del Tajo que contempla el aumento de los caudales ecológicos que pone en riesgo la permanecía de este trasvase, según los convocantes.
La vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, junto a la también vicepresidenta Marina Sáez o el diputado Juan de Dios Navarro han asistido a este acto bajo el título ‘Por el presente y futuro de esta tierra’, que ha congregado a regantes y agricultores y que ha contado también con la presencia del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, además de alcaldes, diputados y representantes de distintos sectores económicos y sociales.
Serna ha destacado la “unidad” de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia en la defensa del trasvase Tajo-Segura, cuya permanencia, ha dicho, “es vital para la supervivencia de esta tierra que alimenta a toda Europa”.
“La Diputación de Alicante va a estar siempre al lado de los regantes en la reivindicación de las necesidades hídricas del territorio, siempre desde el rigor científico y técnico que se ha demostrado que nos asiste frente a decisiones políticas y arbitrarias de un Gobierno central que ningunea y ataca constantemente a la provincia de Alicante y a sus sectores económicos”, ha apuntado la responsable provincial.
Serna ha defendido la importancia del Tajo-Segura para la economía y el empleo, “no solo de Alicante sino del conjunto del país”, y ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “solo ponga en cuestión este trasvase, y no lo haga con el resto de los que operan en España, y adopte desde el más puro sectarismo decisiones como el aumento progresivo y sin consistencia técnica de los caudales ecológicos que van a poner en riesgo la viabilidad del acueducto”.
“Desde la unidad y conscientes de que nos asiste la razón, la provincia de Alicante, la Región de Murcia y la provincia de Almería seguirán defendiendo hasta las últimas consecuencias los recursos hídricos que necesita esta tierra, que además es ejemplo en la gestión del agua”, ha concluido la diputada provincial.
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