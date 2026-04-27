La Diputación reparte 650.000 euros entre más de 1.300 deportistas de la provincia

La Diputación de Alicante destinará este año más de 650.000 euros para colaborar con los deportistas de la provincia en los gastos que su formación y preparación les exige.

Baloncesto, balonmano, voleibol, ciclismo, judo, taekwondo, remo, vela, natación, tenis, bádminton, pilota valenciana, golf, atletismo, gimnasia, waterpolo, fútbol, patinaje artístico, tiro olímpico o deporte adaptado son algunas de las modalidades que practican los destinatarios de estas ayudas, que se articulan en torno a dos convocatorias.

El diputado responsable del área, Bernabé Cano, ha destacado la importancia de estos programas de subvenciones, “ya que muchos profesionales del deporte alicantino encuentran en ellos el apoyo que necesitan para seguir entrenando y compitiendo”.

Así, por un lado, la institución distribuirá 400.000 euros entre 995 deportistas de élite de la provincia. A través de este plan, “pretendemos poner en valor el gran trabajo que realizan a lo largo de la temporada y la proyección que hacen de nuestra tierra”, ha señalado Cano.

Por otro lado, la Diputación concederá 185 ayudas para sufragar los desplazamientos de los deportistas alicantinos a Centros de Alto Rendimiento o Centros de Tecnificación y otras 168 para cubrir su participación en competiciones oficiales internacionales. En este caso, se han distribuido 250.687 euros en subvenciones.

Premios Provinciales del Deporte

Además, el diputado ha recordado que hasta el próximo 5 de mayo está abierto el plazo de presentación de candidaturas a los Premios Provinciales del Deporte, unos galardones que, dotados con 36.400 euros, buscan reconocer el esfuerzo, el trabajo y los méritos de los técnicos, clubs y deportistas del territorio.

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“Estos premios reflejan el compromiso, la dedicación y la pasión que nuestros deportistas y técnicos demuestran cada día, en cada entrenamiento y en cada competición”, ha manifestado Cano, quien ha invitado a toda la ciudadanía “a postular a sus candidatos” y ha aprovechado para “reafirmar el compromiso absoluto de la Diputación de Alicante con el deporte local”.