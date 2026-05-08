El MUBAG inaugura una nueva línea editorial centrada en los fondos patrimoniales del siglo XIX que custodia

El MUBAG presenta esta tarde El siglo XIX. La colección a la luz, la primera publicación de una nueva línea editorial titulada ‘El siglo XIX en el MUBAG’ y centrada en la colección de obras decimonónicas que custodia el museo.

Coincidiendo con el 25 aniversario del MUBAG, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado que “este primer volumen dedicado a la exposición permanente del siglo XIX marca el inicio de una línea de trabajo que busca consolidar el museo como un espacio de conocimiento, reflexión y difusión, ampliando el diálogo entre las obras y el público”. El acto comenzará a las 18:30 horas y contará también con la participación del director del Museo de Bellas Artes de Alicante, Jorge A. Soler, de la coordinadora de la publicación, María José Gadea, y así como de la Doctora en Historia del Arte y profesora de la Universidad de Valencia, Ester Alba Pagán, que moderará un debate entre los articulistas.

La publicación reúne artículos de carácter académico elaborados por especialistas de reconocido prestigio: profesionales de museos de ámbito nacional, profesorado universitario e investigadores independientes, todos ellos con una sólida trayectoria en el estudio de la pintura, la escultura y el contexto histórico del siglo XIX. “Sus aportaciones ofrecen nuevas claves de interpretación y profundizan en los contenidos presentes en la exposición para enriquecer el discurso expositivo mediante nuevas investigaciones de miradas expertas en el arte español de esa época”, ha puntualizado Soler, quien prologa el libro y firma un artículo dedicado a la evolución del hombre desde la Prehistoria hasta su representación en el arte del siglo XIX.

Además del equipo del MUBAG formado por Soler, Gadea y María Gazabat, y de Ester Alba Pagán, para este primer número, el museo ha contado con especialistas del ámbito museográfico y universitario como Reyes Carrasco, del Museo Nacional del Prado, que analiza la obra de Antonio Fillol; Luis Alberto Pérez Velarde, conservador del Museo Sorolla de Madrid y gran experto en el pintor alcoyano Antonio Gisbert; David Gimilio, conservador del Museo de Bellas Artes de Valencia, especialista en arte antiguo religioso; o Pablo Sánchez Izquierdo, Doctor en Historia del Arte y profesor en la Universidad de Valencia, que se centra en la vida y obra del escultor Vicente Bañuls.

También se han sumado a este proyecto investigadores especializados en el siglo XIX alicantino como la actual coordinadora de Cultura de la Diputación de Valencia, Pilar Tébar, experta en la pintura neoclásica alicantina y quien desarrolla un artículo centrado en las figuras de José Aparicio y Vicente Rodes. En esta línea, José Luis Valero, investigador independiente, sintetiza el trabajo llevado a cabo en el inventario de los bienes depositados por la Generalitat Valenciana-IES Jorge Juan en el MUBAG.

Noticias relacionadas

Asimismo, forman parte de este ejemplar Lluís Vidal y Elisa Beneyto, historiadores del arte y profesores de Enseñanza Secundaria en Alcoy, quienes centran su artículo en la carrera artística de Fernando Cabrera y su escuela.