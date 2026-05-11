La Diputación concluye la rehabilitación y puesta en valor del Castillo de Polop tras una inversión de 900.000 euros

La Diputación de Alicante ha concluido las obras de rehabilitación y musealización del Castillo de Polop, un importante proyecto que ha permitido recuperar y poner en valor uno de los enclaves más representativos de la localidad, tanto por su significado histórico como por su relevancia cultural, turística y paisajística.

El presidente de la institución, Toni Pérez, ha inaugurado esta tarde, junto al alcalde del municipio, José Luis Susmozas, esta actuación que se ha desarrollado en distintas fases y que ha contado con una inversión provincial de 900.000 euros. El acto ha contado también con la presencia de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano.

“El Castell de Polop forma parte del paisaje, de la vida, de la memoria y de la identidad de este pueblo, es parada obligatoria para todas aquellas personas que visitan la comarca de la Marina Baixa y, por extensión, la provincia de Alicante. De inmenso valor patrimonial, constituye, además, un relevante atractivo turístico y por eso lo cuidamos, lo respetamos y lo conservamos”, ha señalado el presidente.

La intervención de la Diputación de Alicante en el enclave se ha realizado a través de las Áreas de Arquitectura e Infraestructuras,respetando la autenticidad y garantizando la lectura histórica de sus valores. Entre los trabajos acometidos en las diferentes fases se encuentran la consolidación y recuperación de la torre, el entorno del cementerio o las murallas, así como la realización de excavaciones arqueológicas que han permitido saber cómo fue y como se organizaba este espacio.

“Poner en valor uno de los castillos más relevantes de la Marina Baixa, como es el de Polop, hace que más gente pueda venir a visitarlo, contribuyendo así al desarrollo de nuestro municipio y a su economía”, ha destacado el alcalde, quien ha agradecido a la Diputación el apoyo prestado para la recuperación de este patrimonio.

Datado en la época Almohade (siglos XII-XIII), el Castillo de Polop de la Marina quedó incorporado a la Corona de Aragón por el Tratado de Almizra en 1244, hito histórico que marcaría el devenir del municipio. Durante el siglo XIX se transformó en camposanto, conocido como Cementeri Vell, y se convirtió en fuente de inspiración del escrito Huerto de Cruces incluido en el último libro de Gabriel Miró, Años y leguas (1928). Precisamente, uno de los cipreses replantado en los jardines del Palacio Provincial procede de ese paraje como homenaje al insigne escritor alicantino.

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“El Castillo de Polop vuelve a ser parte de la vida del municipio, un espacio recuperado para sus vecinos y también para todas las personas que vengan de fuera, un lugar para pasear, para encontrarse y para disfrutar del maravilloso entorno natural que lo rodea”, ha concluido el presidente.