La Diputación se vuelca con el Día Internacional de los Museos, que apuesta por espacios de diálogo

La Diputación de Alicante celebra un año más el Día Internacional de los Museos junto al resto de centros culturales que forman la red Museos de Alicante. Como en otras ediciones, el MUBAG, el MARQ y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ofertan su contenido junto a centros del Ayuntamiento de Alicante, la UA, Aguas de Alicante y The Ocean Race.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado que “esta edición pone en valor el papel de los museos como espacios de diálogo, cohesión y entendimiento” y ha animado a alicantinos y visitantes a participar activamente en las propuestas programadas. Bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, el DIM 2026 recalará en Alicante con el Pasaporte de los Museos, que se entregará al público y podrá canjearse por un obsequio, una vez se consigan cuatro sellos de otros tantos centros.

“Un año más, el DIM convierte a Alicante en un punto de encuentro cultural gracias a la colaboración entre instituciones y centros que trabajan de forma conjunta para acercar el patrimonio a la sociedad”. Se cumplen trece años de esta iniciativa en la que vuelven a participar el Museo de Bellas Artes de Alicante (MUBAG), el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), el Museo de la Universidad de Alicante (MUA), el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), el Museo de Aguas de Alicante, The Ocean Race Museo, Las Cigarreras y la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

A través de su Unidad de Didáctica, Accesibilidad, Club Llumiq y Responsabilidad Social, el MARQ ha programado diversas propuestas - talleres, actividades para familias o visitas teatralizadas- para dos jornadas de puertas abiertas, los días 16 y 17 de mayo, con entrada gratuita tanto al museo como a los yacimientos de La Illeta y Lucentum y la Torre Almohade de Almudaina.

Por otra parte, también se han diseñado diversas actividades como talleres, visitas o charlas formativas enfocadas a colectivos de especial vulnerabilidad en colaboración con asociaciones e instituciones, como el Servicio de Pediatría del Hospital Dr. Balmis, la Asociación APSA, Aulas de la Tercera Edad de Alicante, la Asociación Alicantina Síndrome de Down, AFA Alicante o el Centro Penitenciario de Alicante.

Además, durante toda la semana, el Museo invitará a sus visitantes a participar en una actividad colectiva en la que escribirán un pequeño recuerdo y lo depositarán en una botella, que se irá llenando con todos los mensajes creando un archivo colectivo de ideas, recuerdos y reflexiones.

Por su parte, el Museo de Bellas Artes de Alicante ofrecerá más de una decena de propuestas diferentes indicadas para toda la familia. Visitas guiadas, musicalizadas y teatralizadas a la muestra permanente “El siglo XIX. La colección a la luz” y a las exposiciones temporales “La época romántica. Colecciones del Museo Nacional del Romanticismo” y “Emilio Varela. Una ensoñación intimista”. Además de un taller para adultos, -“Óleo sobre moda. Vestimenta y belleza en el romanticismo”-, y otro enfocado a toda la familia sobre Varela.

Asimismo, el MUBAG abrirá sus puertas a otras disciplinas con un concierto de swing a cargo de ”Paul Evans & Smart Set Trio” y la presentación de dos publicaciones centradas en los proyectos expositivos del Museo. Las personas interesadas pueden ampliar la información sobre las actividades en la página web del Museo.

También el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert se unirá a las celebraciones del DIM con un gran número de actividades. El miércoles habrá una nueva sesión del ‘Club de Arte Manifesta’, que coordina la artista Luisa Pastor, dedicado al fotoperiodista Rocco Morabito, ganador de un premio Pulitzer en 1968.

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