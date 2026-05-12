El artista Ramón Pérez Carrió presenta en el Palacio Provincial veinticinco obras de su serie ‘Alquimia’

El Palacio Provincial acoge desde hoy una selección de veinticinco obras del artista de Pedreguer Ramón Pérez Carrió. La muestra, inaugurada esta mañana por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, podrá visitarse hasta el próximo 7 de junio.

“ La Diputación de Alicante mantiene firme su apuesta promocionar, difundir y respaldar la cultura local y a nuestros artistas, así como su apoyo a las bellas artes y a la creatividad ”, ha manifestado Navarro, quien ha destacado la calidad de esta colección, “ Pérez Carrió tiene un concepto del arte que no se había visto con anterioridad en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial y utiliza con destreza la técnica mixta sobre lienzo ”.

Por su parte, Ramón Pérez Carrió ha explicado que la muestra “Alquimia. 25 Emblemas” forma parte de una colección formada por cincuenta piezas “ inspiradas en el espíritu simbólico ” y ha agradecido el respaldo institucional y la oportunidad de mostrar sus últimos trabajos en Alicante.

Sobre el artista

Pérez Carrió (Pedreguer, 1960) es Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y miembro fundador del Grupo De Reüll (1991). También desarrolló labores de investigación en el Laboratorio de Luz (UPV) y colaboró en la organización de destacados proyectos de intervención como ‘Movimiento-Inercia’ (Valencia 1996), ‘Injerencias’ (Puerto de Sagunto, 1998) o Cabanyal-Canyamelar (1998-2001).

Artista de sello independiente inscrito en la plástica contemporánea, su estética maneja técnicas y conceptos generacionales para construir un discurso atemporal. Con un lenguaje ecléctico, interdisciplinar y abierto a la necesidad de cada proyecto, desde 1982 su obra se ha ido mostrando en un gran número de exposiciones personales y colectivas en ciudades de toda España, Europa y Sudamérica y ha sido galardonada en importantes certámenes nacionales e internacionales de arte.

De su última obra cabe destacar la tematización del ferry “Martín i Soler”, buque insignia de la naviera Baleària y Premio Europeo a la Innovación ShipPax Information. La Baralla de les Meravelles, expuesta en el Monasterio de Cura de Mallorca, Bautismo de Jesús en la Catedral de la Marina de Benissa, Paisajes de la Bretaña, itinerante, o la instalación Libros de Plomo, itinerante y premiada por los medios de comunicación en “Art-Ibiza 99”, entre otros proyectos.

Como el mismo artista ha explicado, siempre ha tenido una relación apasionada con la literatura, especialmente con la poesía y la filosofía. Además de ilustrar y componer libros, introduce el grabado calcográfico en el ámbito editorial, publicó libros con grabados y en 1999 inició la colección “Font de la Cometa”, ediciones artísticas en las que vieron la luz relevantes títulos, así como una edición creativa del Quijote a la que en 2005 el Ministerio de Cultura le concedió el segundo premio nacional al libro mejor editado.

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La muestra “Alquimia. 25 emblemas de Ramón Pérez Carrió” se puede visitar en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial de lunes a sábado, excepto festivos, de 11:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:00 horas.