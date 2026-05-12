La Costa Blanca participa en Madrid en la feria de turismo idiomático ‘ICEF Spanish Education’

El Patronato Provincial de Turismo participa estos días en la feria de turismo idiomático ‘ICEF Spanish Education’ que se celebra en la ciudad de Madrid con el objetivo de reforzar la promoción del destino Costa Blanca como enclave de referencia en el aprendizaje del español. Para ello, el ente provincial pone en valor la calidad de su oferta académica y su atractivo como destino turístico a través de reuniones con agentes internacionales especializados en programas de study abroad, así como de contactos con instituciones educativas interesadas en incorporar la provincia de Alicante a su cartera de destinos.

ICEF, en su edición especializada en educación en español, es uno de los encuentros profesionales más relevantes a nivel internacional en el ámbito del turismo idiomático. Este evento reúne a proveedores de programas de enseñanza del español, universidades, escuelas de idiomas, destinos y centros educativos con agentes, turoperadores y organizaciones especializadas en la comercialización de programas de estudios en el extranjero.

Según ha trasladado el director del organismo autónomo de la Diputación de Alicante, José Mancebo, la feria facilita reuniones B2B “altamente eficaces, orientadas a generar acuerdos de colaboración y nuevas oportunidades de negocio”.

Además, según ha concretado, se configura como un “espacio de intercambio de conocimiento y tendencias del sector en el que se abordan aspectos clave como la evolución de la demanda internacional, los nuevos perfiles de estudiantes, la digitalización de la promoción educativa o la diversificación de mercados emisores”.

La presencia de profesionales procedentes de múltiples países convierte este certamen en una plataforma estratégica para el posicionamiento de destinos que apuestan por la enseñanza del español como valor diferencial.

Reuniones y difusión

En este certamen, el Patronato Costa Blanca dispone de una agenda de citas para encuentros con agencias y turoperadores de todo el mundo enfocados en el turismo idiomático, así como una mesa expositiva que servirá como punto de información para aquellas asistentes que deseen conocer o ampliar información sobre el destino turístico.

El turismo idiomático representa un segmento estratégico por su capacidad para generar estancias de larga duración, desestacionalizar la demanda y atraer a un perfil de visitante con alto impacto. Además, este tipo de turismo favorece la creación de vínculos duraderos con el destino, ya que los estudiantes no solo consumen servicios durante su estancia, sino que se convierten en prescriptores en sus países de origen, contribuyendo a la proyección internacional de la Costa Blanca.

Según el último informe “El español: lengua para el mundo” del Instituto Cervantes, en 2025 alrededor de 24,6 millones de personas aprendieron español como lengua extranjera en distintos contextos educativos. La cifra supone un crecimiento del 1,5% con respecto a 2024 y continúa la tendencia de los últimos años.

La provincia de Alicante ha experimentado un crecimiento sostenido en la llegada de estudiantes internacionales, tanto en sus universidades como en las escuelas de español acreditadas por el Instituto Cervantes. Este incremento refleja el creciente interés por destinos que combinan excelencia académica, calidad de vida y una oferta cultural y turística diversa.

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En este contexto, tal y como ha relatado Mancebo, “nuestra participación en ICEF se presenta como una oportunidad clave para consolidar esta tendencia y seguir posicionando la Costa Blanca como un destino competitivo en el ámbito del turismo idiomático”.