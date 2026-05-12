La Diputación impulsa una jornada para alertar y prevenir de los riesgos digitales en menores

La Diputación de Alicante continua con el Ciclo de Encuentros de Promoción de la Salud, en esta ocasión con una nueva jornada, que tendrá lugar mañana en el MARQ para abordar los“Riesgos digitales en menores”. Esta iniciativa está dirigida preferentemente al personal político y técnico de las entidades locales de la provincia con el fin de generar espacios de reflexión acerca del desarrollo de las políticas públicas de prevención de las adicciones y una mejora de la salud mental.

“ El objetivo principal estriba en promover el debate, la reflexión y el análisis de las distintas cuestiones y aspectos complejos que se enmarcan dentro del desarrollo de las políticas de la promoción de la salud y prevención de las conductas adictivas mejorando, por un lado, la capacitación profesional de quienes tienen la responsabilidad de dirigir, coordinar, supervisar o tutelar programas, servicios o recursos destinados a la implementación de las políticas de prevención y promoción de la salud en sus municipios y, por otro, la concienciación de los equipos y el personal de entidades públicas y privadas que apuestan por abordar cómo transformar la evidencia científica en acciones preventivas eficaces y sostenibles ”, ha destacado la diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano.

Esta cuarta jornada se desarrollará el día 13 mayo de 10.00 a 14.00 horas y en la misma se tratarán cuestiones como la importancia del entorno online, “ pues se ha convertido en el principal medio de socialización de las nuevas generaciones, incluyendo diversos videojuegos que, en muchas ocasiones, conforman una parte importante de la vida social de nuestros hijos e hijas, ya que pueden interactuar con otras personas mientras juegan ”.

A diferencia de los juegos tradicionales, los juegos online actuales funcionan como espacios sociales donde los menores pueden comunicarse por chat de voz y texto, jugar de forma cooperativa con gente que no conoce o unirse a comunidades o grupos privados.

“Un niño o adolescente vive estas interacciones con naturalidad. Sin embargo, es importante que las familias entiendan que, muchas veces, no es un entorno cerrado y controlado por la que la supervisión no debe limitarse únicamente al tiempo que pasan jugando”, ha alertado la diputada, quien ha incidido en la importancia de conocer los riesgos para prevenirlos.

Esta medida se enmarcadentro de las actuaciones y van en la línea contemplada en el marco del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027 así como de uno de los principales objetivos del Plan Provincial de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (PPD) 2024-2027 de la Diputacion de Alicante.

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Para el último trimestre de este año se abordará un nuevo encuentro y en el primer trimestre de 2027 una jornada más, que será la última del ciclo, con una temática diferente cada una de ellas, como la sanidad, el ámbito comunitario, la salud mental, la educación, en torno a las políticas de promoción de la salud y prevención de adicciones.