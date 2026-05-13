El MUBAG acoge la presentación de un libro que rescata la figura de Ramón Simarro con más de 700 obras

Con motivo de la clausura de la exposición “La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo” -que tendrá lugar el próximo domingo, 17 de mayo-, el Museo de Bellas Artes de Alicante acoge esta tarde la presentación de un libro dedicado al pintor valenciano romántico Ramón Simarro, quien desarrolló parte de su carrera artística en Alicante.

Alicante en la obra de Ramón Simarro Oltra (1819-1855), coordinado por el Dr. Antonio López Alemany,se presenta arropado por una conferencia que, además, dará inicio al calendario de actividades programado por el museo para celebrar el Día Internacional de los Museos (DIM 2026). La velada comenzará a las 18:30 horas y contará con participación del director del MUBAG, Jorge A. Soler, y los articulistas María José Gadea, técnica de Exposiciones y Difusión del MUBAG; Germán Ramírez, doctor en Historia Contemporánea de la Universitat de València; y Vicente Gabriel Pascual, doctor en Historia del Arte de la Universitat Jaume I de Castellón.

La publicación transcribe la correspondencia entre los Simarro de Roma y sus familias en Alicante y Xàtiva e incorpora 790 obras entre óleos, acuarelas, dibujos a lápiz y pluma con imágenes y paisajes inéditos de Alicante, Murcia, Orihuela y otras ciudades, así como de numerosos personajes del mundo del arte que coincidieron en lugar y tiempo con el artista. Como ha explicado Soler, “ para contextualizar la vida y obra del artista en sus experiencias vivenciales y artísticas hemos pedido la colaboración de expertos investigadores que desarrollan los diferentes contextos temporales y de ciudades en los que vivió Simarro en su corta vida ”.

Ramón Simarro Oltra (Novetlè, 1819-Xàtiva, 1855) tuvo una presencia muy notoria en Alicante, primero por su participación en la decoración del ahora Teatro Principal y posteriores escenografías. Un segundo motivo fue el profesional, pues asistió a la escuela del Consulado del Mar y el tercero, y más importante, fue el encuentro del amor en su vida: la discípula y posterior futura esposa, Cecilia Lacabra, de la burguesía local alicantina, con la que contrajo matrimonio en 1850.

Su formación pasó por la Academia de Bellas Artes de San Carlos en Valencia, la Escuela del Consulado del Mar de Alicante y finalizó en la Academia Pontificia de San Luca de Roma. Por motivos de salud, su vida se truncó con apenas 36 años. En ese momento tenía un futuro prometedor en Madrid, invitado por su amigo, el artista Luis de Madrazo. En la desesperación, Cecilia se quitó la vida al día siguiente de la muerte de Ramón, dejando huérfano al fruto de este matrimonio, su hijo Luis.

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El doctor Luis Simarro Lacabra, figura relevante de la medicina y la sociedad española a finales del siglo XIX y principio del XX, recopiló cartas y obras artísticas y pudo recuperar la memoria de sus padres. Así, la principal colaboración del libro que se presenta esta tarde ha sido de los responsables del Legado Luis Simarro, depositado en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, y, en menor medida, de los archivos de Xàtiva, Valencia, Alicante, Barcelona, Madrid, Roma y Bolonia.