Costa Blanca afianza el liderazgo de la provincia en Reino Unido con su campaña ‘WoW’ de diversificación de producto

El Patronato Costa Blanca ha promocionado la provincia de Alicante como destino de referencia para el viajero británico en el transcurso de un Roadshow por el Reino Unido que ha recorrido tres ciudades: Crawley, Oxford y Birmingham. Esta iniciativa forma parte de las líneas estratégica del Plan Operativo #NPCB2026 del ente turístico de la Diputación.

El Patronato Costa Blanca ha desarrollado durante estos días una intensa agenda de trabajo organizada por Galaxi Group que ha incluido workshops y presentaciones de destino en tres puntos neurálgicos del área metropolitana de Londres: Crawley (sur), Oxford (oeste) y Birmingham (norte). Estas localizaciones estratégicas permiten impactar en áreas conectadas en menos de una hora con los cuatro grandes aeropuertos del "Gran Londres" (Gatwick, Heathrow, Luton y Stansted), con vuelos directos al Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández.

“ El Reino Unido sigue siendo nuestro principal mercado emisor y el británico es un turista de una fidelidad extraordinaria, con una previsión de repetición del 80% para este 2026 ”, ha reconocido el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, para quien el objetivo, con la estrategia ‘WoW’, es “ ofrecer motivos al turista del reino Unido para redescubrir la provincia, evolucionando del tradicional producto de sol y playa hacia experiencias auténticas, sostenibles y de alta gama que generen un impacto diferencial en su estancia ”.

Crecimiento y conectividad

Las previsiones para el mercado emisor británico hacia la Costa Blanca en 2026 son positivas, con un crecimiento sostenido de la demanda motivado, en parte, por el aumento de la conectividad de aerolíneas como EasyJet, Jet2 y Ryanair. Esta capacidad aérea se traduce en una red de vuelos directos que conecta la provincia no solo con Londres y Birmingham, sino con otros 18 aeropuertos británicos, desde Manchester y Edimburgo hasta Bristol o Belfast.

Este aumento de la oferta favorece la llegada de turistas, especialmente entre junio y octubre, “ consolidando la provincia como un destino atractivo por su accesibilidad y precios competitivos frente a otros competidores internacionales ”, ha concretado José Mancebo.

Perfil del visitante y diversificación

El análisis del mercado británico muestra un perfil que tradicionalmente opta por paquetes de viaje de más de una semana de duración. Sin embargo, los técnicos del Patronato Costa Blanca han detectado una sensibilidad creciente hacia nuevos productos.

Existe una demanda al alza en los productos MICE (congresos e incentivos), turismo activo y el segmento ‘Luxury’. Publicaciones de referencia en el sector, como Travel Bulletin, ya apuestan por esta diversificación para estimular el gasto turístico en periodos fuera de temporada alta. Se prevé, asimismo, un aumento de las reservas en enclaves menos masificados y auténticos de la provincia, así como un incremento del turismo de larga estancia vinculado a la segunda residencia.

Finalmente, el director del ente turístico ha detallado que la Costa Blanca se ha reinventado bajo el concepto reimagined. “ Queremos que el turista británico que ya nos conoce se sorprenda con el factor ‘WoW’ de nuestro interior, nuestra gastronomía y nuestra oferta de lujo. El objetivo es que la provincia no sea solo un destino de vacaciones, sino una experiencia integral que justifique estancias más largas y una mayor redistribución de la riqueza por todo nuestro territorio ”, ha sentenciado.

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