El MUBAG presenta el catálogo de la muestra de Lorenzo Aguirre e incorpora a sus fondos otras obras del artista

Coincidiendo con la edición del catálogo de la exposición ‘Modernidad y valentía. La colección más íntima de Lorenzo Aguirre’ el Museo de Bellas Artes de Alicante presenta esta tarde tres obras del artista incorporadas recientemente a la colección del museo.

La nueva publicación, editada por el Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana, ve la luz seis meses después de la clausura de la muestra que, desde junio a octubre de 2025, rozó las diez mil visitas. Además, el acto está incluido en la programación del Día Internacional del Museo y contará con la participación de Jorge A. Soler, director del MUBAG, María Gazabat, técnico del Museo y comisaria de la exposición junto a José Luis Ferris, así como con José Carlos Rovira, profesor emérito de la Universidad de Alicante y uno de los articulistas del catálogo.

El libro, de unas doscientas páginas y bilingüe en valenciano-castellano, se estructura en cuatro bloques en los que se profundiza en el legado humano y en la trayectoria artística de Aguirre y, sobre todo, en las más de cien obras de arte presentadas en la exposición monográfica recibidas en donación finales del año 2023.

Por otra parte, la velada incluirá la presentación de los nuevos ingresos de obra del artista en el MUBAG, que ya es el mayor centro artístico con obras de Aguirre. Como ha explicado Soler, el Museo continúa con la puesta en valor del pintor ampliando su colección de más de cien obras de arte con la incorporación de dos retratos y un bodegón, mediante adquisición y depósito, que se exhibirán en la planta baja del Palacio de Gravina durante varios meses.

La obra depositada es el Retrato de María Mora Abasolo, procedente de la colección privada de José Luis Antequera, que inicialmente formará parte del fondo artístico del Museo por un periodo de dos años. Esta pintura, datada en torno a 1930, corresponde al periodo en el que Lorenzo Aguirre se estableció en Alicante. María, la niña retratada, era hija de un amigo del artista, por lo que decidió inmortalizarla.

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El otro retrato, adquirido, es el que dedica a una Mujer manchega y se incluyó en el catálogo antes de su llegada al Museo. Una obra de 1919, realizada durante su estancia en Madrid, que brindó a su amigo el periodista Graciano Atienza según se lee en la dedicatoria. La otra obra adquirida es el Bodegón del buda (1931), pareja del Bodegón del elefante (1931), también en la colección. En ambos lienzos emplea objetos de su domicilio particular, en el que tenía su estudio, situado en la calle Manuel Antón de Alicante.