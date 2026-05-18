El Museo Arqueológico de Alicante y el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia presentan la exposición “El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia”
El próximo miércoles27 de mayo, a las 12:00 horas, en el Palacio de Linares, sede de Casa de América de Madrid, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, junto al embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete, presentarán la próxima exposición internacional que acogerá el Museo Arqueológico de Alicante, “El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia”, del Museo del Oro del Banco de la República de Colombia.
El acto contará con la participación del director Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Manuel Lorenzo Suárez, del director del Museo del Oro del Banco de la República de Colombia, Alberto Escovar Wilson-White, y de los comisarios de la muestra Marcela García Sierra, museóloga y antropóloga del Museo del Oro del Banco de la República de Colombia, y Marcos Martinón-Torres, catedrático de Ciencias de la Arqueología en la Universidad de Cambridge.
Asistirán, entre otros, el diputado de Cultura de la provincia de Alicante, Juan de Dios Navarro, el director gerente de la Fundación CV MARQ, José Alberto Cortés, y el director del MARQ, Manuel Olcina.
Día: miércoles, 27 de mayo de 2026.
Hora: 12:00 horas.
Lugar: Palacio de Linares (sede de Casa de América). Plaza Cibeles s/n. 28014 Madrid
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