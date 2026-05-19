La Diputación sufraga con 360.000 euros la conservación de senderos y la mejora de parajes naturales

La Diputación de Alicante ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de tres convocatorias de ayudas en materia de Medio Ambiente que permitirán distribuir más de 400.000 euros entre los ayuntamientos de la provincia.

“Estos planes ponen de manifiesto nuestro compromiso absoluto con la protección y conservación del patrimonio natural que atesoran nuestros municipios, a los que respaldamos siempre en el impulso de actuaciones sostenibles y respetuosas con el entorno”, ha señalado la diputada del área, Magdalena Martínez.

En este sentido, la institución provincial invertirá este año 240.000 euros en el desarrollo de acciones de conservación y mejora en senderos homologados -GR, PR, SL y ST-. La limpieza, el desbroce, la reposición de la señalización o el mantenimiento de la cartelería informativa son algunas de las actuaciones que se llevarán a cabo gracias a este programa, que ha incrementado su dotación económica en 15.000 euros y cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 1 de junio.

Por otro lado, la Diputación colaborará con los ayuntamientos del territorio en la conservación y mejora de sus parajes naturales a través de una línea de ayudas dotada con 120.000 euros, 20.000 euros más que en 2025.

Gracias a esta convocatoria, que estará activa hasta el 25 de mayo, se subvencionarán acciones como el mantenimiento de terraplenes o taludes para la recuperación de suelos, la plantación de especies autóctonas para la integración paisajística, la limpieza selectiva de montes y clareos, el acondicionamiento y recuperación de antiguas sendas, la realización de acciones de formación de voluntariado ambiental y participación ciudadana o la realización y edición de materiales en formato papel o informático para la difusión de los parajes.

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Finalmente, la institución sufragará con 50.000 euros la adquisición de máquinas trituradoras de poda por parte de los municipios de menos de 2.000 habitantes, un plan cuyo plazo para adherirse concluye mañana miércoles 20 de mayo.