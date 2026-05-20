Costa Blanca difunde en la feria ‘Routes Europe’ de Rimini su potencial aéreo con nuevas conexiones y más vuelos

El Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca ha participado estos días en la feria de conectividad aérea ‘Routes Europe 2026’, que se celebra en la ciudad italiana de Rímini. Este encuentro, que reúne a compañías aéreas, aeropuertos y organismos de promoción turística de toda Europa, se ha consolidado como uno de los principales foros profesionales para el desarrollo de nuevas rutas aéreas y el fortalecimiento de la conectividad internacional.

La participación del organismo autónomo de la Diputación de Alicante en este certamen, tal y como ha explicado el director del organismo turístico provincial, José Mancebo, responde a la estrategia de refuerzo de la conectividad aérea del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, un elemento clave para el posicionamiento del destino en los principales mercados emisores.

Según ha trasladadMancebo, la estrategia de conectividad de la Costa Blanca se fundamenta en una colaboración constante con los principales agentes del sector: la terminal alicantina, AENA y las compañías aéreas. “Esta coordinación se traduce en reuniones periódicas de seguimiento de rutas, facilitando la puesta en marcha de acciones conjuntas orientadas a la captación y consolidación de nuevas conexiones” ha expuesto el responsable turístico.

Costa Blanca participa en Routes Europe 2026 para reforzar la conectividad aérea del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. / INFORMACIÓN

La finalidad del Patronato Costa Blanca con su estrategia de conectividad “no es tanto el aumento de pasajeros, sino la apertura de nuevos destinos para la diversificación de los mercados, así como la reducción de la estacionalidad, con vuelos que operen especialmente en temporada baja”, ha recalcado Mancebo.

En cuanto al certamen Routes Europe, se trata de un evento clave dentro del calendario promocional del Patronato Provincial de Turismo, según ha indicado el director del ente, al tiempo que ha trasladado que el balance de la participación de Costa Blanca “ha sido satisfactorio y nos volvemos con muchas acciones previstas, con nuevas rutas ya en marcha y con el propósito de seguir trabajando en el largo radio”.

La Costa Blanca participa de forma continuada en este foro desde el año 2015, con presencia en distintas sedes europeas como Aberdeen (Escocia), Cracovia (Polonia), Belfast (Reino Unido), Bilbao (España), Hannover (Alemania), Milán (Italia), Łódź (Polonia), Aarhus (Dinamarca) y Sevilla (España), lo que evidencia el interés y productividad del organismo con este espacio profesional.

El certamen se articula en torno a tres ejes principales: una agenda de reuniones cerradas entre destinos turísticos y aerolíneas, que permite negociar la apertura de nuevas rutas; una zona expositiva en la que participan aeropuertos y organismos de promoción turística; y un programa de conferencias especializadas en la evolución del sector aéreo.

El Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández culminó 2025 con cerca de 20 millones de pasajeros, registrando un nuevo récord histórico y afianzándose como el quinto aeropuerto de España por volumen de tráfico. Este crecimiento se ha visto acompañado por elevados niveles de ocupación también en temporada baja y por la incorporación de nuevos mercados a su red de rutas. La progresiva diversificación de mercados refuerza la desestacionalización del destino y contribuye a una mayor estabilidad de la demanda turística a lo largo de todo el año.

El Patronato de Turismo Costa Blanca ha llevado a cabo una intensa agenda de reuniones profesionales durante el evento, manteniendo encuentros con aerolíneas clave del panorama europeo e internacional, tanto operando en mercados consolidados como como Jet2.com, Wizz Air o EasyJet, y mercados emergentes y de Europa del Este, como Air Serbia, AirBaltic, Fly One, como con el mercado norteamericano y de largo radio, con reuniones con American Airlines, Delta y Pegasus Airlines.

También se han explorado alianzas con aerolíneas regulares para un segmento de alto valor como SAS Scandinavian Airlines, Luxair, LOT Polish Airlines, Austrian Airlines, Norwegian, sin olvidar el mercado español, con citas con Volotea o Binter Canarias.

“Estos contactos refuerzan la estrategia del destino orientada a consolidar y ampliar la conectividad aérea con mercados prioritarios, fortaleciendo su posicionamiento en Europa y explorando nuevas oportunidades de crecimiento en rutas y capacidad aérea”, ha puntualizado José Mancebo.

Para la temporada de verano 2026, la terminal alicantina contará con una capacidad superior a los 16 millones de asientos, distribuidos en más de 88.000 vuelos programados. Estas cifras suponen un incremento aproximado del 9% respecto a la temporada de verano anterior, consolidando la tendencia de crecimiento sostenido del aeropuerto y reforzando su papel como una de las principales infraestructuras aeroportuarias del arco mediterráneo español.

El próximo mes de junio se sumarán nuevas rutas operadas por FlyOne, desde Ereván (Armenia), Pegasus Airlines, desde Estambul (Turquía) y Air Serbia, desde Belgrado (Serbia), lo que permitirá reforzar la conectividad con Europa del Este y Oriente Medio.

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Posteriormente, en julio Wizz Air iniciará una nueva ruta desde Venecia Marco Polo, conexión que también será operada por Ryanair a partir del mes de septiembre.