La Costa Blanca exhibe su oferta de golf Premium ante el mercado centroeuropeo en el ‘Soudal Open de Bélgica’

El Patronato Provincial de Turismo refuerza su estrategia de promoción internacional enfocada en el turismo premium y deportivo. En una acción conjunta y coordinada con la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca, el organismo autónomo de la Diputación de Alicante ha trasladado su oferta global de golf hasta el Rinkven International Golf Club, en Amberes (Bélgica), con motivo de la celebración del ‘Soudal Open’, una de las citas más destacadas del calendario del circuito europeo DP World Tour que se disputa la próxima semana.

La delegación alicantina ha contado con un espacio promocional propio dentro del Village del torneo, un área estratégica que congrega a miles de aficionados, turoperadores especializados y profesionales del sector procedentes de Bélgica, Países Bajos y el norte de Francia. El objetivo principal de esta acción es la captación de un perfil de viajero de alto poder adquisitivo que busca combinar el deporte con experiencias culturales, gastronómicas y de relax fuera de la temporada alta.

Tal y como ha explicado el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, Uno de los grandes argumentos competitivos que se han puesto en valor durante el torneo es la excelente conectividad aérea directa que une la provincia de Alicante con Bélgica. Gracias a las conexiones regulares con los principales aeropuertos belgas (como Bruselas-Zaventem y Bruselas-Charleroi), los viajeros centroeuropeos pueden plantearse tanto estancias prolongadas como escapadas de fin de semana, situándose en los campos de juego de la Costa Blanca en apenas unas horas de vuelo.

Esta agilidad en el transporte, sumada a una estabilidad climática que supera los 300 días de sol al año y temperaturas muy suaves durante el otoño y el invierno, posiciona a la provincia como un " paraíso invernalidóneo para los clubes y aficionados al golf de Bélgica ”, ha indicado el responsable turístico.

“ La participación junto a la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca subraya nuestro compromiso por trabajar en sintonía con el sector privado, uniendo esfuerzos para promocionar una infraestructura específica de primer nivel ”, ha manifestado Mancebo, quien ha recordado que la provincia “ no solo destaca por el diseño y mantenimiento de sus campos, sino por una oferta alojativa adaptada a las máximas exigencias, con alrededor de 40 establecimientos de cinco estrellas, hoteles boutique y una reputada gastronomía de kilómetro cero ”.

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El turismo de golf se consolida como uno de los pilares económicos más estables para el territorio. Los practicantes de este deporte generan un impacto económico muy elevado y transversal, dinamizando sectores que van desde la restauración de alta gama hasta el comercio local y el transporte, contribuyendo de forma decisiva a la desestacionalización turística de la provincia.