La Diputación renueva su apoyo a la breva de Albatera y reclama agua para la Vega Baja

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha participado un año más en el corte simbólico de la Breva colar de Albatera con el quearranca la campaña de recolección de 2026. Allí ha ratificado el compromiso institucional con “ este fruto que es símbolo de salud, proximidad, cercanía, legado e historia ” y ha vuelto a reivindicar agua para regar los campos de la Vega Baja.

“ Es una gran noticia saber que cada vez más productores participan del arte de asociarse para hacer las cosas mejor y seguir progresando ”, ha apuntado Toni Pérez, quien ha puesto en valor el trabajo de los agricultores “ ya que no hay actividad humana mejor que la de aquellos que se dedican a producir y cuidar el campo para dar lo mejor al conjunto de la sociedad ”.

Asimismo, el dirigente alicantino ha destacado que la breva de Albatera “ es una gran embajadora de nuestra tierra, ya que se comercializa tanto en el mercado nacional como en el internacional ”, y es “ salud, proximidad, cercanía, legado e historia ”.

“ Es un orgullo de saber que esta tierra produce una maravilla como la breva de Albatera ”, ha resaltado Toni Pérez, quien junto a la diputada de Ciclo Hídrico y alcaldesa de Albatera, Ana Serna, ha reclamado agua para “ que esta tierra siga siendo la principal productora de brevas de España ”.

El acto ha contado también con la presencia del vicepresidente de la Asociación de Productores de la Breva de Albatera, Carlos Vicente, la madrina de este año, la chef Aurora Torres, y los diputados provinciales Antonio Bernabeu, Carmen Selles y Juan de Dios Navarro, así como productores, regantes y otras autoridades. / .

El acto ha contado también con la presencia del vicepresidente de la Asociación de Productores de la Breva de Albatera, Carlos Vicente, la madrina de este año, la chef Aurora Torres, y los diputados provinciales Antonio Bernabeu, Carmen Selles y Juan de Dios Navarro, así como productores, regantes y otras autoridades.

El presidente ha ensalzado las propiedades de la breva y ha animado a la sociedad a consumirla, objetivo de las VIII Jornadas Gastronómicas de la Breva que se celebran este fin de semana en Albatera.

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Finalmente, Toni Pérez ha reiterado el compromiso de la institución provincial con la Asociación de Productores de la Breva de Albatera, con la que viene colaborando desde su constitución en el año 2012. En este sentido, la ayuda provincial aportada este año para la difusión y promoción de este producto asciende a 9.000 euros, además de desarrollar distintas iniciativas encaminadas a promocionarla en encuentros, ferias y citas como la Feria Internacional Hortofrutícola Fruit Attraction, a la que anualmente asiste la Diputación.