Toni Pérez: “En la provincia existe talento, creatividad, cultura empresarial y capacidad de adaptación a los cambios”

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha participado esta mañana en la inauguración del foro OPENDIR 2026, donde ha aseverado que el directivo del presente “debe ser capaz de combinar estrategia y sensibilidad, innovación y valores, tecnología y personas”. Así lo ha detallado a los más de mil participantes que se han congregado en la Sala Sinfónica del ADDA para asistir a la quinta edición de este certamen.

“Durante muchos años, el liderazgo empresarial se medía casi exclusivamente por los resultados. Hoy, los resultados siguen siendo importantes, por supuesto, pero ya no son suficientes”, ha insistido el responsable provincial, quien ha añadido que el nuevo liderazgo “exige algo más profundo: capacidad de adaptación, visión humana, responsabilidad social y valentía para tomar decisiones en un entorno cada vez más complejo y cambiante”.

Por ello, ha asegurado que uno de los grandes desafíos es la inteligencia artificial y los nuevos modelos tecnológicos que están transformando todos los sectores de la sociedad. “La inteligencia artificial ha dejado de ser una tendencia lejana. Está redefiniendo la manera de producir, de vender, de comunicarnos, de gestionar equipos y hasta de tomar decisiones. Y ante esta revolución hay dos opciones: esperar a que ocurra o liderarla”, ha precisado Toni Pérez.

El presidente de la Diputación participa en el ADDA en la inauguración del V Foro OPENDIR 2026. / INFORMACIÓN

Con el lema ‘El nuevo ADN del directivo. Propósito, acción e impacto’, el presidente, ha recordado durante su intervención que la provincia de Alicante tiene las condiciones necesarias para ser protagonista de esta transformación. “Somos una tierra emprendedora, dinámica y resiliente, una provincia que ha sabido reinventarse una y otra vez. Lo hemos visto en nuestra industria, en el turismo, en el sector agroalimentario, en la logística, en el comercio, en la innovación tecnológica y en el ecosistema de pymes y empresas familiares que constituyen el verdadero motor económico de nuestro territorio”, ha destacado.

Seguidamente, ha determinado que en la provincia “existe talento, creatividad, cultura empresarial y, sobre todo, una enorme capacidad para adaptarse a los cambios sin perder la identidad”.

Toni Pérez ha agradecido al Círculo de Directivos de Alicante y a su presidenta, Eva Toledo, la elección, un año más, de la provincia de Alicante y del ADDA como escenario de un encuentro que se ha convertido en un congreso único de referencia para el pensamiento empresarial, el liderazgo y la transformación directiva, diseñado para la reflexión.

Según ha indicado Toni Pérez, “foros como este no solo generan conocimiento, sino experiencias desde diferentes ángulos, conexiones productivas y visión de futuro”, al tiempo que ha añadido que estos aspectos “son esenciales porque ayudan a abrir conversaciones que ya no podemos aplazar, conversaciones sobre liderazgo, digitalización, sostenibilidad, talento y futuro”.

La clave está ahora “en anticiparnos”, ha reconocido el presidente, quien ha hecho hincapié en que el progreso tecnológico solo tiene sentido si mejora la vida de las personas. “Debemos prever los nuevos modelos de negocio y las nuevas competencias profesionales en una economía donde el conocimiento, los datos y la tecnología marcarán la diferencia, pero también hacerlo desde la ética, desde la formación y desde la responsabilidad”, ha insistido.

Finalmente, Toni Pérez ha concretado que desde la Diputación de Alicante “queremos seguir acompañando ese proceso, impulsando espacios de encuentro, innovación y colaboración público-privada que permitan fortalecer la competitividad de nuestro tejido empresarial y generar oportunidades reales para nuestro territorio”.

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El futuro, “aunque a veces parezca acelerado e incierto, también representa una enorme oportunidad para quienes estén dispuestos a actuar con visión y con determinación”, ha concluido.