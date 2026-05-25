La Diputación incrementa hasta los 800.000 euros las ayudas a los ayuntamientos para abonar las cuotas del Consorcio de Bomberos

Los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia vuelven a contar este año con el apoyo de la Diputación de Alicante para hacer frente a las aportaciones al Consorcio de Bomberos por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento. La institución ha incrementado este año en más de un 14% el importe destinado a esta convocatoria, que ha pasado de 700.000 euros a 800.000 euros ycuya resolución ha sido aprobada en Junta de Gobierno.

La ayuda viene determinada por la población del municipio y ha cubierto el 100% de la cuota a todas las localidades de menos de mil habitantes, un total de 49.

Agres, Alcoleja, Alcosser, Alfafara, Almudaina, L’Atzúbia, Balones, Benasau, Beniardà, Benifallim, Benifato, Benigembla, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimassot, Benimeli, Bolulla, Camp de Mirra, Castell de Castells, El Castell de Guadalest, Confrides, Daya Vieja, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, Llíber, L’Orxa, Millena, Murla, Orxeta, Penàguila, Planes, Quatretondeta, El Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Sella, Senija, Tàrbena, Tollos, Tormos, Torremanzanas, La Vall d’Alcalà, La Vall de Gallinera, La Vall de Laguar y La Vall de Ebo son las poblaciones más pequeñas que tendrán cubierta toda la cuota.

Además, Beniarrés, Relleu y Fondó de les Neus también han obtenido el 100% de la subvención ya que, a pesar de tener una población ligeramente superior, se trata de municipios en riesgo de despoblación.

Por otra parte, el resto de localidades de hasta los 20.000 habitantes – 62 en total- han recibido también ayudas de acuerdo a otros porcentajes y al crédito disponible.

En este caso, son Aigües, Alcalalí, Algorfa, Algueña, Beneixama, Benferri, Beniarbeig, Benidoleig, Benijófar, Poble Nou de Benitachell, Biar, Busot, Cañada, Daya Nueva, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Hondón de los Frailes, Jacarilla, Orba, Parcent, Els Poblets, Rafal, La Romana, Salinas, San Isidro, Tibi y Xaló (entre 1.000 y menos de 5.000 habitantes); Agost, Banyeres de Mariola, Benejúzar, Bigastro, Callosa d’En Sarrià, Catral, Cox, Dolores, Finestrat, Gata de Gorgos, Monforte del Cid, Los Montesinos, Muro de Alcoy, Ondara, Onil, Pedreguer, El Pinós, Polop, Redován, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, El Verger y Xixona (entre 5.000 y menos de 10.000 habitantes); y Albatera, Benissa, Callosa de Segura, Castalla, Cocentaina, Guardamar del Segura, Monóver, La Nucía, Pego, Rojales, Sax y Teulada (entre 10.000 y menos de 20.000 hab.)

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El diputado de Emergencias, Luis Rodríguez, ha destacado que este plan de ayudas “persigue colaborar con los municipios en el pago de un servicio tan esencial como es el que prestan los bomberos del Consorcio Provincial, especialmente a aquellas localidades más pequeñas y que tienen más dificultades para hacer frente a estas cuotas”.