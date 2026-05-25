La Diputación participa en la Feria de San Isidro de Castalla para difundir los productos ‘Made in Costa Blanca’

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha participado esta mañana en la inauguración de la XXXI edición de la Feria de San Isidro de Castalla, donde ha destacado la importancia que tienen este tipo de eventos para incentivar la economía local y defender la idiosincrasia del territorio.

El Patronato Provincial de Turismo participa en este certamen durante todo el fin de semana con un estand de seis metros cuadrados desde donde promociona la oferta de la provincia. Además, en este espacio se ubican también técnicos turísticos de los municipios de Altea, Callosa d’en Sarrià, La Vila Joiosa, Onil, Aspe y Biar.

Este reclamo turístico complementario se suma al resto de la oferta de playas, gastronomía, cultura, deporte y naturaleza que atesora el territorio. / INFORMACIÓN

Este evento reúne cada año a miles de visitantes en un ambiente festivo y familiar, convirtiéndose en un referente ferial de la comarca de l’Alcoià, con más de treinta ediciones a sus espaldas. La feria posee alrededor de 280 metros de superficie y más de 40.000 metros cuadrados en el casco urbano. Este evento multisectorial, considerado una de las citas más destacadas del calendario primaveral de la zona, combina comercio, turismo y cultura y tiene un gran impacto como motor económico, social y turístico de la localidad.

Durante el fin de semana se desarrollarán numerosas actividades para todos los públicos como pasacalles, teatro de calle, recreaciones históricas, talleres, cuenta cuentos, actividades infantiles o conciertos. Dedicada a San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, esta feria congrega alrededor de 100.000 personas en un solo fin de semana y reúne a cientos de expositores de toda la provincia.

Además de promocionar todos los productos de la Costa Blanca, el organismo autónomo de la Diputación de Alicante pondrá en valor el ‘Made in Costa Blanca’ para difundir los productos que se fabrican en la provincia. Este reclamo turístico complementario se suma al resto de la oferta de playas, gastronomía, cultura, deporte y naturaleza que atesora el territorio.

El estand del Patronato dispondrá de tarjetas ‘Made in’ adheridas al producto con el que las empresas obsequian a los visitantes, con un descuento en la entrada, un regalo por la compra de un producto o una cata gratuita.

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La jornada inaugural ha contado también con la presencia del alcalde de la localidad, Jesús López, y de los diputados provinciales Carlos Pastor, José Antonio Bermejo y Magdalena Martínez.