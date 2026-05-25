El Instituto Alicantino Juan Gil-Albert abre el plazo para la convocatoria de Ayudas a Revistas 2026

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha convocado las Ayudas a Revistas 2026, cuyo objetivo es apoyar la difusión de entidades culturales sin ánimo de lucro

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha señalado que “contribuir al mantenimiento y mejora de estas publicaciones, desde el convencimiento de que son una valiosa herramienta de transferencia de conocimientos, contribuye a reforzar no sólo la imagen de calidad y prestigio del Instituto, sino el importante papel que la Diputación de Alicante ejerce en materia de cultura en la provincia”.

Al igual que en anteriores ediciones, podrán optar a estas ayudas entidades culturales con personalidad jurídica debidamente acreditada y que publiquen, en la provincia de Alicante y fuera del ámbito universitario, revistas impresas de investigación de probado interés dentro de los campos de las humanidades y las ciencias sociales, que contribuyan al enriquecimiento del patrimonio bibliográfico alicantino, escritas en castellano y/o valenciano.

Estas subvenciones están encaminadas a garantizar la edición impresa de aquellas publicaciones que, a pesar de tener una relevancia cultural sobresaliente y de constituirse en expresión del pensamiento, la investigación y sensibilidad de la sociedad alicantina actual, tienen un alcance comercial muy reducido. La crisis económica, unida al cambio de paradigma que ha supuesto la aparición de las nuevas tecnologías, constituye un importante desafío para este tipo de revistas culturales.

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