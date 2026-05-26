La Diputación protege y favorece la resiliencia de los montes de la provincia con más de un millón de euros
También está activa la línea para la redacción de proyectos de obras de inversiones en arbolado y adaptación al cambio climático
Firme en su compromiso con la protección del entorno natural, la adaptación al cambio climático y la prevención de incendios forestales, la Diputación de Alicante destinará este año más de un millón de euros a la redacción de proyectos y la ejecución de obras de mejora en masas forestales municipales.
“A través de este tipo de acciones ayudamos a nuestros ayuntamientos a mantener sus masas forestales en condiciones sanitarias óptimas, garantizando densidades adecuadas y promoviendo su regeneración natural y biodiversidad vegetal”, ha señalado la diputada del área, Magdalena Martínez.
Así, por un lado, la institución sufragará el desarrollo de obras de mejora en los montes municipales con el fin de favorecer el crecimiento de paisajes de calidad -con arbolado vigoroso y adaptado al medio-, ecosistemas ricos y diversos en flora y fauna y montes más resilientes frente al cambio climático y menos vulnerables ante incendios forestales.
En este sentido, se subvencionarán actuaciones como el control de la competencia, la retirada de árboles muertos por el ataque de plagas o temporales y la plantación y siembra de especies vegetales que aporten alimento a la fauna y/o diversidad a la comunidad vegetal.
Por otro lado, la Diputación también ayudará a los ayuntamientos a redactar nuevos proyectos de mejora de masas forestales municipales que, una vez finalizados, servirán como base para optar a posteriores subvenciones.
Ambos planes tienen actualmente abierto el plazo de presentación de solicitudes. En el caso del primero -ejecución de obras-, finaliza el próximo 1 de junio y en el caso del segundo -redacción de proyectos-, el día 8 de junio.
Ayudas redacción proyectos arbolado
Además, la Diputación mantiene activa hasta el 1 de junio la convocatoria para la redacción de proyectos de obras de inversiones en arbolado y adaptación al cambio climático en espacios urbanos de titularidad municipal.
“Tan importante es aumentar la presencia de árboles en nuestros entornos urbanos como garantizar la conservación y el correcto mantenimiento de los ya existentes. Por ello, esta convocatoria está enfocada a que nuestros ayuntamientos puedan planificar inversiones para crear espacios urbanos más accesibles y saludables y avanzar hacia un equilibrio entre sostenibilidad, seguridad y calidad urbana”, ha manifestado Martínez.
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