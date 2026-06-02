La Diputación acerca a los ayuntamientos el nuevo servicio de Inteligencia Económica y Territorial
El Palacio Provincial acoge una jornada para presentar a los alcaldes la nueva unidad y la Comunidad de Inteligencia de la Provincia de Alicante
La Diputación de Alicante ha presentado hoy a los ayuntamientos de la provincia el nuevo Servicio de Inteligencia Económica y Territorial (SIET) con el que se busca asesorarles y facilitarles la planificación y toma de decisiones a través del análisis de datos, la información estratégica y el conocimiento útil.
El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha presidido este encuentro, que ha reunido alcaldes y concejales de la provincia y donde ha puesto en valor este servicio, dependiente del área de Desarrollo Económico, “con el que pretendemos ayudar a los municipios a tomar las decisiones más oportunas y útiles para los ciudadanos, siempre desde el respeto a la autonomía municipal”. “Se trata de avanzar para hacer las cosas mejor” ha añadido el presidente.
El SIET es, según se ha puesto de manifiesto en esta jornada, estratégico, porque trabaja con visión de futuro y planificación a medio y largo plazo; colaborativo, porque integra conocimiento procedente de administraciones, universidades, empresas, expertos y agentes sociales; prospectivo, porque analiza tendencias, estudia escenarios y detecta oportunidades; y proactivo, porque se anticipa a los problemas.
La Unidad de Inteligencia Económica y Territorial es la estructura operativa sobre la que se asienta el nuevo servicio y su función será la de proporcionar información analizada, validada y orientada a la toma de decisiones estratégicas de los ayuntamientos, que podrán comprender mejor la realidad, detectar oportunidades y anticiparse a los cambios.
“Esta nueva herramienta está concebida para transformar información en conocimiento útil para la acción pública en un entorno cada vez más complejo, cambiante y competitivo”, ha detallado el diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, quien ha precisado que, de esta forma, se analizarán datos, se interpretarán tendencias y se identificarán riesgos y oportunidades para que los gobiernos locales, en base a estos informes, puedan tomar decisiones con visión estratégica y evidencias.
El SIET se completa, por otro lado, con la Comunidad de Inteligencia de la Provincia de Alicante, una red estable de colaboración entre ayuntamientos, técnicos, agentes de desarrollo, entidades públicas y sectores productivos para compartir experiencias, conocimiento, metodología y buenas prácticas, economías de escala y capacidad de adaptación.
Más de 300 funcionarios y profesionales de entidades locales de la provincia que ya han recibido formación a lo largo de estos últimos años en inteligencia territorial, pensamiento estratégico y prospectiva aplicada al territorio podrían integrarse en esta comunidad, que contará con espacios permanentes de colaboración, jornadas, foros de intercambio o banco de ideas.
“Todo este capital humano, perfectamente cualificado, nos permitirá avanzar en el análisis de la realidad para, desde la cooperación y la colaboración, impulsar mejores políticas públicas que generen más oportunidades y más empleo y riqueza para construir una provincia más equilibrada, competitiva y preparada para el futuro”, ha afirmado Toni Pérez.
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