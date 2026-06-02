La Diputación acerca a los ayuntamientos el nuevo servicio de Inteligencia Económica y Territorial

La Diputación de Alicante ha presentado hoy a los ayuntamientos de la provincia el nuevo Servicio de Inteligencia Económica y Territorial (SIET) con el que se busca asesorarles y facilitarles la planificación y toma de decisiones a través del análisis de datos, la información estratégica y el conocimiento útil.

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha presidido este encuentro, que ha reunido alcaldes y concejales de la provincia y donde ha puesto en valor este servicio, dependiente del área de Desarrollo Económico, “ con el que pretendemos ayudar a los municipios a tomar las decisiones más oportunas y útiles para los ciudadanos, siempre desde el respeto a la autonomía municipal ”. “ Se trata de avanzar para hacer las cosas mejor ” ha añadido el presidente.

El SIET es, según se ha puesto de manifiesto en esta jornada, estratégico, porque trabaja con visión de futuro y planificación a medio y largo plazo; colaborativo, porque integra conocimiento procedente de administraciones, universidades, empresas, expertos y agentes sociales; prospectivo, porque analiza tendencias, estudia escenarios y detecta oportunidades; y proactivo, porque se anticipa a los problemas.

La Unidad de Inteligencia Económica y Territorial es la estructura operativa sobre la que se asienta el nuevo servicio y su función será la de proporcionar información analizada, validada y orientada a la toma de decisiones estratégicas de los ayuntamientos, que podrán comprender mejor la realidad, detectar oportunidades y anticiparse a los cambios.

“ Esta nueva herramienta está concebida para transformar información en conocimiento útil para la acción pública en un entorno cada vez más complejo, cambiante y competitivo ”, ha detallado el diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, quien ha precisado que, de esta forma, se analizarán datos, se interpretarán tendencias y se identificarán riesgos y oportunidades para que los gobiernos locales, en base a estos informes, puedan tomar decisiones con visión estratégica y evidencias.

El SIET se completa, por otro lado, con la Comunidad de Inteligencia de la Provincia de Alicante, una red estable de colaboración entre ayuntamientos, técnicos, agentes de desarrollo, entidades públicas y sectores productivos para compartir experiencias, conocimiento, metodología y buenas prácticas, economías de escala y capacidad de adaptación.

Más de 300 funcionarios y profesionales de entidades locales de la provincia que ya han recibido formación a lo largo de estos últimos años en inteligencia territorial, pensamiento estratégico y prospectiva aplicada al territorio podrían integrarse en esta comunidad, que contará con espacios permanentes de colaboración, jornadas, foros de intercambio o banco de ideas.

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