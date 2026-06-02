El MARQ acoge el próximo lunes 8 de junio su tradicional Maratón de Donación de Sangre
La jornada está organizada por el Centro de Transfusión de la CV y ASISA y cuenta con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante
El Museo Arqueológico MARQ acogerá el próximo lunes 8 de junio el IX Maratón de Donación de Sangre de Alicante. Como es habitual, la Diputación Provincial colabora con esta iniciativa solidaria, que se desarrollará en horario ininterrumpido, de 09:30 a 21:00 horas, para facilitar la participación de la sociedad.
Bajo el lema ‘Dona sangre. Regala vida’, la jornada tiene como objetivo reforzar las reservas de sangre antes del periodo estival y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación regular para garantizar la asistencia sanitaria en los hospitales de la provincia.
“Como no podría ser de otra manera, la Diputación de Alicante se vuelca un año más con esta propuesta facilitando su celebración en el MARQ, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la provincia”, ha señalado el diputado provincial José Antonio Bermejo, quien ha presentado esta mañana esta campaña junto a la jefa de servicio del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, Mabel Ortiz de Salazar, el concejal de Sanidad de Alicante, Luis Alfonso Morata, Mabel Ortiz de Salazar, y ladelegada de ASISA en Alicante, Paula Giménez.
“Esta maratón es una oportunidad para que la ciudad demuestre una vez más su solidaridad. La sangre no se puede fabricar y cada día decenas de pacientes la necesitan para seguir adelante con sus tratamientos o recuperarse de una situación crítica”, ha apuntado Mabel Ortiz de Salazar.
Los requisitos para participar son tener más de 18 años, pesar más de 50 kg y estar en buen estado de salud. La donación de sangre es fundamental para el tratamiento, recuperación y vida de muchos pacientes y su continuidad depende de la participación activa de la población.
Como muestra de agradecimiento, las personas que se sumen a esta iniciativa recibirán como obsequio una entrada doble para visitar el Museo Arqueológico y participarán en el sorteo de camisetas oficiales del Hércules CF y de entradas VIP para disfrutar de la mascletà.
Día Mundial del Donante de Sangre
El Maratón de Donación de Sangre de Alicante se organiza anualmente con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre que este año se conmemora el domingo 14 de junio.
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