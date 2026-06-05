Las obras del Hotel Xorret de Catí para centro de dinamización turística alcanzan el 40%

El futuro Centro de Dinamización Turística ubicado en el antiguo Hotel de Xorret de Catí será una realidad antes de que finalice el año a tenor del avance de las obras que se están acometiendo en este inmueble ubicado en la sierra del Maigmó. Ejecutado ya el 40% de los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento del que será un de lo más importantes complejos de turismo activo y ecoturismo de la provincia, las diputadas de Arquitectura, Carmen Sellés, y Medio Ambiente, Magdalena Martínez, han visitado el enclave para comprobar las obras y otras actuaciones ya finalizadas en el entorno natural.

La intervención en el antiguo hotel, incluida en al Plan Director de Xorret de Catí-Costa Blanca Interior impulsado por la Diputación, afecta a unos 3.000 metros cuadrados de los cerca de 7.000 totales construidos y contempla actuaciones en distintas edificaciones del hotel, construido en los años setenta, dotándolo de los recursos necesarios para convertirse en un centro de turismo, información, interpretación, formación y dinamización de los productos turísticos activos de ecoturismo del interior de la provincia. La actuación, con un presupuesto de 2,1 millones de euros, está financiada a través de fondos Next Generation.

De esta forma, en la planta baja del módulo Masía y en el módulo Conexión se está construyendo una gran aula de la naturaleza, dos aulas polivalentes, zona de bar-cafetería, vestíbulos y espacios complementarios como zona de lectura, perfectamente conectados con el exterior a través de grandes ventanales. Además, se están renovando todas las instalaciones, adaptándolo a las normativas correspondientes (accesibilidad, eficiencia energética, etc) y se instalarán placas fotovoltaicas en la cubierta.

Asimismo, se renovará toda la fachada, en tonos tierra y beig para integrarla mejor con el entorno y uso de carpintería verde en las ventanas, además de mosaicos en los accesos. Por su parte, la segunda planta del módulo Masía se está dejando preparada en previsión de futuras intervenciones. El módulo Claustro, donde se encuentran las habitaciones del antiguo hotel, tampoco es objeto de intervención en esta fase.

“Desde el área de Arquitectura estamos rehabilitando una parte muy importante del edificio, con un presupuesto de 2.150.000 euros, y las obras van a muy buen ritmo por lo que esperamos que estén finalizadas antes de final de año”, ha apuntado Carmen Sellés, quien ha precisado que el objetivo “es darle valor a este inmueble y a su entorno, poniendo en un punto muy alto de nuestra provincia este enclave natural tan espectacular”.

Intervenciones Medio Ambiente

El proyecto ‘ACD Gestión Sostenible de flujos turísticos: turismo activo y ecoturismo como productos dinamizadores del interior de la provincia de Alcante’ impulsado por la Diputación, con una partida global de 5,7 millones de euros de fondos Next Generation, contempla también distintas actuaciones en materia de medio ambiente en Xorret de Catí y en otros cinco enclaves naturales de la institución provincial.

En el caso concreto de Xorret de Catí, son numerosos los proyectos promovidos por el Área de Medio Ambiente con una inversión que supera los 850.000 euros.

De esta forma, en materia de eficiencia energética se han acometido obras como la mejora del comportamiento térmico de las envolventes de los edificios de este espacio natural, concretamente sobre los siete pequeños refugios existentes en la zona. La renovación de la carpintería exterior y la mejora del aislamiento de las cubiertas ha centrado los trabajos, cuyo presupuesto alcanza los 151.755 euros. Además, se ha mejorado el camino de acceso a estos refugios y a la zona de aparcamientos y reconstruido los muros de mampostería existentes en el entorno con otros 48.000 euros.

Asimismo, también se implementarán energías renovables y puntos de recarga de vehículos eléctricos en el espacio natural, con una inversión de 191.300 euros.

El área de Medio Ambiente también está trabajando ya en las obras de acondicionamiento de un sendero de 750 metros de longitud adaptado para personas con movilidad reducida. El sendero se está realizando con pasarelas elevadas de madera de pino de bosques sostenibles. El itinerario se inicia en el aparcamiento principal y finaliza en el nacimiento del Xorret de Catí y se completa con la plantación de especies arbustivas autóctonas y la dotación de juegos infantiles de madera. La inversión para esta intervención es de 299.000 euros.

La Diputación también ha invertido otros 135.000 euros en la creación de una zona de ocio activo para los más pequeños –niños de entre 5 y 12 años- enfrente del antiguo hotel de Xorret de Catí. El espacio cuenta con 17 elementos de equilibrio conectados entre sí e instalados sobre pavimento de césped sintético.

Finalmente, se ha procedido también a renovar la señalización de los seis espacios naturales de la Diputación, incluido Xorret de Catí, con un montante global de 210.000 euros. De esta forma, se han incluido 82 señaes direccionales y descriptivas con nuevos diseños y contenidos, algunas de ellas con relieve Braille para invidente y QR para descargar locuciones explicativas en castellano, valenciano e inglés.

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“Desde el departamento de Medio Ambiente hemos ejecutado distintas actuaciones en el espacio natural de Xorret de Catí que van permitir poner todavía más en valor este espacio natural privilegiado y que la ciudadanía pueda disfrutarlo”, ha señalado la diputada Magdalena Martínez.