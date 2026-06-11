El XI Encuentro de Archiveros de la Provincia reúne en Sant Joan d’Alacant a un centenar de técnicos municipales

El XI Encuentro de Archiveros de la Provincia de Alicante ha reunido hoy en la Torre Ansaldo de Sant Joan d’Alacant a cerca de un centenar de profesionales y técnicos municipales que trabajan en este sector. La Diputación de Alicante impulsa desde hace años este foro que se ha consolidado como una cita de referencia para el intercambio de experiencias, la actualización de conocimientos y el desarrollo de acciones de colaboración entre los ayuntamientos con el propósito de fomentar la difusión cultural.

“ Esta jornada constituye el principal foro profesional en materia de archivos y gestión documental de nuestro territorio, ya que reúne a técnicos municipales, provinciales y supramunicipales, que cada año acuden de forma masiva para compartir ideas, necesidades y líneas de trabajo ”, ha explicado el diputado de Innovación y Gestión Documental, David Aracil, quien ha inaugurado esta mañana la sesión junto a la directora de esta área de la institución provincial, Lourdes Villaplana.

El encuentro, que coincide con la celebración estos días de la Semana Internacional de los Archivos, está centrado en esta edición en proyectos estratégicos para el sistema archivístico provincial como la digitalización del BOP, realizada por la Diputación de Alicante, y su acceso público a través de la web del Archivo General de la institución.

Durante la jornada se abordarán también otros temas de interés como el programa didáctico del Archivo Municipal de Sant Joan d’Alacant, orientado a la difusión del patrimonio documental de la localidad, la valoración documental en la Administración Local y su plan de acción ante el reto electrónico o la situación archivística actual de la Marina Baixa y las estrategias de coordinación comarcal.

La sesión concluirá con el planteamiento de nuevas propuestas y proyectos de colaboración conjunta de cara al futuro, así como con una visita guiada a la Torre Ansaldo.

“ Las fuentes orales están bien, pero si no hay un organismo o una institución que se encargue de salvaguardar y difundir el rico patrimonio documental que atesoran nuestros municipios, al final la historia se difuminaría ”, ha señalado el diputado, quien ha destacado la importancia de cuidar los archivos “ para que funcionen mejor y poder ofrecer así un servicio más completo. Se trata de trabajar juntos para que nuestra memoria, cultura e identidad se conserve y sea conocida de generación en generación ”.

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