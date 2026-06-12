La Diputación de Alicante destina 70.000 euros a impulsar actividades culturales en Hondón de las Nieves

La Diputación de Alicante mantiene su apuesta por la cultura en Hondón de las Nieves a través de distintos proyectos y líneas de ayudas impulsadas en el municipio. Con el objetivo de analizar el desarrollo de estas actuaciones, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, se ha reunido esta mañana con la alcaldesa de la localidad y diputada de Arquitectura, Carmen Sellés.

La institución provincial ha invertido este año en el municipio alrededor de 70.000 euros a través de distintas líneas de ayudas gestionadas desde el Área de Cultura. Como ha explicado Navarro, una de las más destacadas ha sido la inyección de 35.000 euros en actuaciones llevadas a cabo en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves para la conservación y mantenimiento del campanario y vestidor de la Virgen de las Nieves. “Estas obras han podido llevarse a cabo gracias al programa de ayudas para reparaciones y conservación de monumentos y patrimonio enfocado a ayuntamientos con población inferior a los 20.000 habitantes”, ha especificado el diputado.

Por otra parte, también se ha concedido más de 28.000 euros mediante distintas convocatorias de ayudas para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas. “Gracias a estas subvenciones de la Diputación, los municipios pequeños podemos organizar y disfrutar de una programación cultural diversa y de calidad con actividades para todos los públicos”, ha añadido Carmen Sellés.

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Además, y dentro de la Campaña de Difusión de Música y Teatro se han respaldado distintas actuaciones musicales y escénicas, y la Unión Musical de Hondón de las Nieves ha recibido este año más de 2000 euros procedentes de la XXXI Campanya de Musica als Pobles.