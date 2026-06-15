La Diputación participa con dos espectáculos en el Festival d’Arts Escèniques d’Alacant, Fresca!
El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, y la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, han presentado esta mañana el Festival d’Arts Escèniques d’Alacant, Fresca!, en el que la Diputación de Alicante participa este año con la organización de dos actuaciones en los Jardines del Palacio Provincial. Tal como ha explicado Navarro, las propuestas vendrán de la mano del grupo Titoyaya Dansa, que presentará el espectáculo “Liebe” el lunes 13 de julio, y con la actuación de La Troupe Malabó y su obra “Eirenê. Bajo la carpa”, el martes 14 de julio.
El acto ha contado también con la presencia de Ana Bonmatí, delegada territorial del Institut Valencià de Cultura, Martin Sanz, director de Comunicación de Aguas de Alicante, María Gómez, responsable de Comunicación de Casa Mediterráneo, así como representantes de las compañías teatrales participantes. La programación completa puede consultarse en la página web www.festivalfresca.es
- Luto en las Hogueras de Alicante por la muerte de un conocido festero
- La Fiscalía pide ocho años y medio de inhabilitación al exalcalde de Orihuela José Manuel Medina y cuatro exediles por el presunto fraccionamiento de contratos
- Los veterinarios lo explican: así te da las gracias tu gato aunque no te des cuenta
- Muere un motorista tras chocar contra una palmera en la carretera de la Cantera de Alicante
- Pérez-Hickman apremió a Urbanismo a conceder la licencia de obras a Les Naus de Alicante: 'La cooperativa está soportando muchas circunstancias, intentemos no agravárselas más
- La mejor nota de Selectividad es de Torrevieja: 'Estudiaré Medicina en honor a mi padre, que murió cuando yo tenía dos años
- Nacho Córdoba, el promotor alicantino detrás de los conciertos de Bad Bunny en España: 'Lo que he vivido en esta gira es algo especial
- La música se luce en la Entrada de Bandas con silencio reivindicativo en la Rambla