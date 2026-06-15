La Diputación participa con dos espectáculos en el Festival d’Arts Escèniques d’Alacant, Fresca!

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, y la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, han presentado esta mañana el Festival d’Arts Escèniques d’Alacant, Fresca!, en el que la Diputación de Alicante participa este año con la organización de dos actuaciones en los Jardines del Palacio Provincial. Tal como ha explicado Navarro, las propuestas vendrán de la mano del grupo Titoyaya Dansa, que presentará el espectáculo “Liebe” el lunes 13 de julio, y con la actuación de La Troupe Malabó y su obra “Eirenê. Bajo la carpa”, el martes 14 de julio.

El acto ha contado también con la presencia de Ana Bonmatí, delegada territorial del Institut Valencià de Cultura, Martin Sanz, director de Comunicación de Aguas de Alicante, María Gómez, responsable de Comunicación de Casa Mediterráneo, así como representantes de las compañías teatrales participantes. La programación completa puede consultarse en la página web www.festivalfresca.es