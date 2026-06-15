Toni Pérez resalta la aportación del nuevo centro de tratamientos de voluminosos del Consorci Mare
El dirigente alicantino hace un llamamiento a la concienciación ciudadana para reducir la huella ecológica sobre el planeta
El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha asistido esta mañana a la puesta en marcha del nuevo centro de tratamiento de voluminosos del Consorci Mare en El Campello, “un complejo innovador y moderno que contribuye a la sostenibilidad ambiental, económica y social del territorio”.
Acompañado por el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez, alcalde del municipio, Juanjo Berenguer, y el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, el presidente de la institución provincial ha recorrido las nuevas instalaciones, que permitirán incrementar el número de toneladas de voluminosos tratadas al año, pasando de 6.408 a 30.000.
“La planta de residuos de El Campello, que da servicio a 52 municipios de la provincia, es un magnífico ejemplo de innovación, además de un gran complejo para la pedagogía, ya que son muchos los niños que la visitan para concienciarse de la importancia de un correcto tratamiento de los residuos”, ha destacado Toni Pérez.
En este sentido, ha hecho un llamamiento a la “concienciación ciudadana” para hacer una buena gestión de los residuos y promover hábitos responsables. “La sostenibilidad cuesta, pero hacer las cosas bien nos ayudará a reducir costes y a dejar un planeta mejor”, ha afirmado el presidente, quien ha destacado que el nuevo centro de tratamiento de voluminosos “nos permite dar más vidas a muebles, maderas u otros enseres”.
“Hemos de mentalizarnos de que si limpiamos, recogemos, reciclamos y tratamos correctamente los residuos acabaremos pagando menos y contribuyendo a reducir la huella medioambiental y a tener un futuro mejor para todos”, ha insistido el presidente.
El nuevo centro de tratamiento de voluminosos ha contado con una inversión de más de 5,6 millones de euros y se ha financiado a través de los fondos Next Generation gestionados por la Generalitat. Además de dar una segunda vida a los enseres, fomentando la economía circular, la nueva instalación mejorará la eficiencia en la gestión, protegerá el medio ambiente y reducirá el precio de tratamiento de los residuos.
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