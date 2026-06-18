Los bomberos de la Diputación de Alicante activan el retén de refuerzo estival de Pilar de la Horadada

El diputado de Emergencias, Luis Rodríguez, ha visitado esta mañana el retén de refuerzo queelConsorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante despliega cada verano en Pilar de la Horadada como parte de su Dispositivo Especial de Verano.

El operativo, que estará activo hasta el próximo 15 de septiembre, está compuesto por un cabo, tres bomberos y un vehículo que, durante doce horas al día, entre las 10:00 horas y las 22:00 horas, atenderá las emergencias que se produzcan, tanto en el municipio como en su perímetro más cercano.

"El retén de bomberos que la Diputación de Alicante activa cada verano en Pilar de la Horadada permite reducir de forma significativa los tiempos de respuesta ante cualquier emergencia en una época en la que la población se multiplica y el aumento del tráfico provoca que los desplazamientos sean más lentos”, ha detallado el diputado, quien ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, José María Pérez Sánchez, y por la concejala de Seguridad Ciudadana y vicepresidenta de la Diputación, Marina Sáez.

Según ha puntualizado el responsable provincial, disponer de efectivos de manera permanente en el municipio “resulta fundamental para garantizar una atención más rápida, segura y eficaz”, al tiempo que ha manifestado que los veranos son cada vez más cálidos y las altas temperaturas elevan el riesgo de incendios forestales, “por lo que contar con este servicio supone un refuerzo esencial para proteger a las personas, sus viviendas y nuestro entorno natural”.

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El dispositivo se completa con un vehículo autobomba con capacidad para 3.000 litros de agua que aporta el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada que, además, cede las instalaciones del Centro Integral de Seguridad para que se aloje el equipo humano de bomberos y el camión del retén.