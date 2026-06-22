Las reinas de les Festes Majors Patronals de Benidorm 2026 visitan la Diputación de Alicante
El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha recibido esta tarde en el Palacio Provincial a las reinas de les Festes Majors Patronals de Benidorm 2026, Laura Ivars y Carmen Guillem, así como a sus respectivas cortes de honor. La comitiva, que un año más se ha desplazado a la ciudad con motivo de la celebración estos días de Les Fogueres de Sant Joan, ha podido disfrutar del ambiente festero y participar, como viene siendo tradición, en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio.
“La presencia hoy de las reinas y cortes de honor de Benidorm en Alicante simboliza la hospitalidad, unión y hermandad entre municipios que tanto caracteriza a nuestra provincia, una tierra diversa, orgullosa de sus tradiciones y comprometida con la promoción de su riqueza cultural”, ha señalado el presidente.
Asimismo, el responsable institucional ha destacado la importancia de las fiestas de la provincia como motor turístico y económico y su relevancia como “expresión viva de nuestras tradiciones, de la historia de nuestros pueblos y del trabajo que realizan durante todo el año miles de personas”.
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