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Las reinas de les Festes Majors Patronals de Benidorm 2026 visitan la Diputación de Alicante

Laura Ivars y Carmen Guillem, así como a sus respectivas cortes de honor, en el palacio provincial

Laura Ivars y Carmen Guillem, así como a sus respectivas cortes de honor, en el palacio provincial

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R. E.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha recibido esta tarde en el Palacio Provincial a las reinas de les Festes Majors Patronals de Benidorm 2026, Laura Ivars y Carmen Guillem, así como a sus respectivas cortes de honor. La comitiva, que un año más se ha desplazado a la ciudad con motivo de la celebración estos días de Les Fogueres de Sant Joan, ha podido disfrutar del ambiente festero y participar, como viene siendo tradición, en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio.

La presencia hoy de las reinas y cortes de honor de Benidorm en Alicante simboliza la hospitalidad, unión y hermandad entre municipios que tanto caracteriza a nuestra provincia, una tierra diversa, orgullosa de sus tradiciones y comprometida con la promoción de su riqueza cultural”, ha señalado el presidente.

Asimismo, el responsable institucional ha destacado la importancia de las fiestas de la provincia como motor turístico y económico y su relevancia como “expresión viva de nuestras tradiciones, de la historia de nuestros pueblos y del trabajo que realizan durante todo el año miles de personas”.

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