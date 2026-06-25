La Diputación ha subvencionado con 2,7 millones de euros cerca de 600 iniciativas para incentivar el empleo y el desarrollo económico de los municipios

La Diputación de Alicante ha distribuido más de 2,7 millones de euros entre los municipios de la provincia para la realización de cerca de 600 iniciativas destinadas a favorecer la creación de empleo y el desarrollo económico del territorio. La práctica totalidad de los ayuntamientos alicantinos, especialmente aquellos en riesgo de despoblación, se han beneficiado de estas ayudas.

La institución ha subvencionado, de esta forma, la modernización de mercados con proyectos como la mejora de recursos energéticos o la adquisición de expositores. Además, ha ayudado en la realización de ferias y otros eventos comerciales, sufragando conceptos como la iluminación o el alquiler de stands, además de colaborar en acciones de fomento de la agricultura, el sostenimiento del medio rural y la creación y mantenimiento de huertos urbanos.

El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha destacado la importancia de este tipo de ayudas, “con las que hemos querido contribuir a dinamizar la actividad económica de nuestros municipios, favoreciendo con ello el mantenimiento y la creación de empleo, una prioridad para el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante”.

Por un lado, se han concedido 127 subvenciones a otros tantos ayuntamientos, todos ellos de menos de 65.000 habitantes, por importe de 898.000 euros, para la realización de ferias y eventos comerciales. En este apartado se han financiado conceptos como la iluminación, la publicidad y promoción del evento, el alquiler de stands o la asistencia técnica para el montaje y organización de la feria.

Por otra parte, la línea de ayudas dirigida a la modernización de mercados municipales ha alcanzado a 36 ayuntamientos, que han percibido 221.000 euros para actuaciones como el acondicionamiento de puestos de venta, la mejora de la climatización, los recursos energéticos y la accesibilidad, entre otras.

Asimismo, se han subvencionado con 548.500 euros las actividades de promoción económica de 111 municipios. En este apartado se ha incluido la organización de jornadas, talleres de empleo, edición de guías y asesoramiento empresarial, entre otras acciones.

En materia de fomento de la agricultura y sostenimiento del medio rural, las localidades beneficiadas han sido 92 y han percibido 307.500 euros para actuaciones como desbroces y limpieza de márgenes de caminos, reparación de muros y actividades formativas, entre otras.

En este mismo apartado de fomento de la agricultura, pero con ayudas dirigidas a inversión, han entrado 81 ayuntamientos, con subvenciones por 289.800 euros para actuaciones como la adquisición de maquinaria, la recuperación de acequias y muretes y la señalización.

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Finalmente, para proyectos de huertos urbanos se han destinado 446.000 euros. En este ámbito, 70 ayuntamientos han recibido ayudas para gasto corriente y otros 59 para actuaciones de inversión.