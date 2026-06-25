Periodistas norteamericanos descubrieron les Fogueres de Sant Joan de la mano del Patronato de Turismo Costa Blanca

El Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca recibió la visita de cinco destacados periodistas especializados en viajes y turismo de Estados Unidos, que recorrieron la provincia para conocer de primera mano algunos de sus principales atractivos, con especial protagonismo para les Fogueres de Sant Joan, una de las fiestas más emblemáticas de la Comunitat Valenciana y declaradas de Interés Turístico Internacional.

Esta acción promocional, incluida en el Plan Operativo del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca 2026, fue organizada en colaboración con la Oficina Española de Turismo (OET) de Nueva York, tras el interés mostrado por estos profesionales en descubrir y divulgar la oferta turística de la Comunitat Valenciana entre el mercado estadounidense.

El grupo permaneció en la Costa Blanca desde el 19 de junio, coincidiendo con los días grandes de las Hogueras, y completó su recorrido por la Comunitat Valenciana con visitas también a las provincias de Valencia y Castellón.

La delegación de periodistas estadounidenses recorrió la provincia para descubrir la riqueza cultural, festiva y turística de la Costa Blanca. / INFORMACIÓN

Los periodistas participantes colaboraban habitualmente con algunas de las publicaciones de viajes y estilo de vida con mayor difusión internacional, entre ellas Lonely Planet, Travel + Leisure, Food & Wine, National Geographic, AFAR, USA Today, Forbes, The Boston Globe o Salon.com. La expedición estuvo acompañada, además, por un representante de la Oficina Española de Turismo de Nueva York.

Durante su visita a la provincia asistieron, acompañados por el director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, a algunos de los actos más representativos de les Fogueres de Sant Joan, como una mascletà o la tradicional Ofrenda de Flores. Además, recorrieron otros destinos turísticos de referencia como la isla de Tabarca, Santa Pola, Elche y Benidorm, con el objetivo de conocer la diversidad paisajística, cultural, gastronómica y patrimonial de la Costa Blanca.

Para el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, este press trip “constituyó una oportunidad estratégica para reforzar la proyección internacional de la provincia y situar les Fogueres de Sant Joan como uno de los grandes reclamos turísticos y culturales del Mediterráneo, gracias a la difusión realizada por estos periodistas en algunos de los principales medios especializados del mercado norteamericano”. Acciones como esta, remarcó Pérez, “demostraron que se estaba cumpliendo con un mercado tan importante como el norteamericano y fueron, sin duda, la prueba de que cada vez era más necesaria la conexión entre ambos mercados”.

Este viaje, organizado también en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, Turespaña y los ayuntamientos de las localidades implicadas, supuso la culminación de la estrategia promocional desarrollada por el Patronato Costa Blanca durante el primer semestre de 2026 para reforzar el posicionamiento del destino en Norteamérica. Entre las acciones llevadas a cabo destacaron la participación en la Toronto Golf & Travel Show, el encuentro Costa Blanca Showcase Travel USA & Canada con operadores de USTOA, la presencia en Seatrade Cruise Global de Miami, las Jornadas Directas de Turespaña para Norteamérica celebradas en Montreal y la feria NAFSA, especializada en turismo idiomático e intercambio universitario.

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El mercado estadounidense mostró una evolución muy positiva para la provincia. Durante 2025 visitaron la Costa Blanca más de 97.000 turistas procedentes de Estados Unidos, un 25% más que el año anterior, lo que supuso cerca de 20.000 visitantes adicionales. Además, el interés por viajar a Alicante creció, con más de 283.000 búsquedas de vuelos registradas en seis meses desde Estados Unidos, principalmente desde Nueva York, Miami y Los Ángeles, un 15% más que en el mismo periodo anterior.