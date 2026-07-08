La Diputación lleva a los jardines del Palacio Provincial un ciclo de espectáculos gratuitos para toda la familia
Juan de Dios Navarro invita a la ciudadanía a participar en esta propuesta, que comenzará el próximo viernes, 10 de julio, con una actuación de danza española y flamenco dirigida por el bailarín José Soria
La Diputación de Alicante participa este año en el Festival d’Arts Escèniques d’Alacant, Fresca! con el ciclo “Tardes de Cultura en Palacio”, que ofrecerá, a partir del próximo viernes en los jardines del Palacio Provincial, una semana de espectáculos gratuitos dirigidos a todos los públicos.
El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha detallado los pormenores de este ciclo, “que refuerza el compromiso de la institución provincial con la difusión de las artes escénicas y con el acceso de la ciudadanía a una programación cultural de calidad”.
Enmarcada en la programación del Festival d’Arts Escèniques d’Alacant, Fresca! y organizado junto al Institut Valencià de Cultura, la propuesta incluye seis actuaciones enfocadas a todas las edades. El programa comenzará el próximo viernes, 10 de julio a las 21:00 horas, con ‘Tronía’, un espectáculo de danza y flamenco de la compañía de José Soriano.
La siguiente actuación tendrá lugar el lunes, día 13 a las 19:00 horas, con Titoyaya Dansa y “Liebe” a cargo del dúo formado por Eduardo Zúñiga y Ángela Waidele bajo la dirección del coreógrafo Gustavo Ramírez Sansano. La compañía de teatro-circo Troupe de Malabó presentará “Eirenê. Bajo la carpa del cielo”, el martes, día 14 a las 19:00 horas, y el jueves, día 15, a las 20:00 horas será la cantautora alicantina Pilar Arejo quien lleve al escenario su último proyecto, “Retorno”.
Nacido en Elche y considerado uno de los mentalistas más prestigiosos de España, Toni Bright ofrecerá su espectáculo interactivo el jueves, 16 de julio a las 20:00 horas, y la Orquesta Casanovas pondrá cierre al ciclo el viernes, día 17, con el concierto ‘Las músicas del mundo’, que dará comienzo a partir de las 20:00 horas.
Programa:
10 julio, 21:00 horas, Compañía José Soriano, ‘Tronía’
13 julio, 19:00 horas, Titoyaya Dansa, ‘Liebe’
14 julio, 19:00 horas, La Troupe de Malabó, ‘Eirene’
15 julio, 20:00 horas, Pilar Arejo, Retorno
16 julio, 20:00 horas, Toni Brigth, ‘Creer, reir y soñar’
17 julio, 20:00 horas, Orquesta Casanovas, ‘Las músicas del mundo’
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