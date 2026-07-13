La Diputación de Alicante obtiene la máxima puntuación en materia de transparencia por séptimo año consecutivo

Por séptimo año consecutivo, la Diputación de Alicante ha sido reconocida como una de las administraciones más transparentes de la Comunitat Valenciana. La institución provincial ha recibido el Sello Infoparticipa que otorgan expertos independientes de la Universidad Autónoma de Barcelona, tras obtener un 94,12% de puntuación por sus buenas prácticas y avances en el ámbito de la Transparencia, el Buen Gobierno y la Comunicación Pública.

La diputada responsable del área, Cristina García Garri, ha sido la encargada de recoger en Gandía esta distinción que, tal y como ha señalado, “ es la mejor prueba de que nuestro territorio avanza con paso firme en la implementación de la Ley de Transparencia, elevando día a día la calidad d ellos contenidos y servicios que ponemos a disposición de la sociedad ”, al tiempo que ha añadido que para la Diputación de Alicante revalidar este reconocimiento “ es un orgullo que asumimos con la certeza de que la transparencia ya es el eje vertebrador de nuestra gestión provincial ”.

En este sentido, la diputada ha destacado que una vez más la institución alicantina se posiciona a la cabeza de las tres diputaciones de la Comunitat Valenciana en materia de transparencia tras obtener la puntuación más elevada.

Durante el transcurso del acto también se ha otorgado el Sello Infoparticipa a los municipios de Dénia, Elche, Gata de Gorgos, Muro de Alcoy y Santa Pola, a quienes Garri ha felicitado “ tras haber visto recompensado vuestro esfuerzo diario por ser más claros, accesibles y próximos al ciudadano ”.

Al respecto, ha puesto también en valor los cursos de formación que se están ofreciendo desde la Diputación de Alicante a los ayuntamientos de la provincia en el marco de la convocatoria de subvenciones en materia de participación ciudadana, transparencia y buen gobierno. “ Gracias a estos cursos se ha evidenciado una mejora en los portales de transparencia de los pequeños municipios de la provincia ”, ha indicado la diputada, quien ha precisado que mientras que en 2024 la puntación media de cumplimiento de estos ayuntamientos era del 20.96%, en el año 2025 ese porcentaje se ha elevado al 34,45%.