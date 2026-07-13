Profesores norteamericanos descubren el potencial idiomático, cultural, gastronómico y natural de la Costa Blanca

En el marco de la estrategia de internacionalización y promoción del turismo idiomático de la provincia, el Patronato Costa Blanca ha organizado, junto con la Universidad de Alicante y Visit Benidorm, un fam trip con profesores americanos que participan en el programa formativo de español que organiza la Embajada de España en Washington.

Los profesores americanos han realizado una estancia formativa de dos semanas en la Universidad de Alicante dentro del programa “El aula en el mundo, redes sociales, inteligencia artificial y recursos audiovisuales en la clase ELE”, mientras que el Patronato Costa Blanca y Visit Benidorm han complementado esta experiencia con una excursión cultural, turística y gastronómica por Benidorm.

Esta actividad ofrece una oportunidad única para presentar la Costa Blanca de forma experiencial, permitiendo a los participantes descubrir de primera mano la calidad de vida, la riqueza patrimonial, la oferta cultural, el entorno natural y la gastronomía mediterránea que caracterizan al destino.

A través de esta inmersión, tal y como ha detallado el director del organismo turístico de la Diputación de Alicante, José Mancebo, los asistentes han podido conocer “no solo los recursos turísticos más representativos del territorio, sino también las condiciones que convierten nuestro destino en un lugar idóneo para el aprendizaje del español: un clima privilegiado durante todo el año, una amplia oferta académica, una excelente conectividad internacional y un entorno seguro y acogedor”.

La Consejería de Educación de la Embajada de España en Washington, en colaboración con prestigiosas universidades españolas, desarrolla anualmente diversos programas formativos destinados a docentes de español de Estados Unidos con el objetivo de dar a conocer metodologías innovadoras para la enseñanza del idioma, actualizar conocimientos pedagógicos y acercar a los participantes la realidad lingüística, cultural y social de España.

Según ha manifestado Mancebo, los profesores internacionales de español “desempeñan un papel fundamental como prescriptores de destinos, ya que su experiencia profesional les permite orientar a estudiantes y centros educativos en la selección de programas de inmersión lingüística y académica”. Así mismo, ha apuntado que su conocimiento de las diferentes opciones existentes en el mercado “convierte sus recomendaciones en un factor determinante para la elección de un destino de aprendizaje”.

Muchos de estos docentes coordinan o participan activamente en programas de movilidad internacional, intercambios académicos y viajes educativos organizados por universidades, colegios y centros de enseñanza estadounidenses. Por ello, “constituyen un público objetivo prioritario dentro de la estrategia de promoción del turismo idiomático de la Costa Blanca, al contar con una elevada capacidad de prescripción entre potenciales estudiantes interesados en aprender español y vivir una experiencia formativa en España”, ha indicado el responsable turístico provincial.

Durante su estancia, la decena de profesores participantes ha tenido la oportunidad de conocer algunos de los principales enclaves turísticos de Benidorm, descubrir los valores ambientales y paisajísticos del Parque Natural de la Serra Gelada y disfrutar de una degustación de la gastronomía local.

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Finalmente, José Mancebo ha detallado que este recorrido “nos ha permitido mostrar la diversidad de la oferta turística del destino, combinando patrimonio natural, cultura, sostenibilidad y gastronomía, con el fin de que los docentes vivan una experiencia auténtica y puedan trasladar posteriormente una imagen completa y atractiva de la Costa Blanca a sus estudiantes y centros educativos de origen”.