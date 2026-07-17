SUMA recibe al jurado internacional de los ‘European Public Sector Awards’ para validar su proyecto de gestión inteligente del dato

SUMA Gestión Tributaria afronta una de las fases decisivas de los ‘European Public Sector Awards’ (EPSA), unos galardones que reconocen la innovación en las administraciones públicas. La entidad tributaria de la Diputación de Alicante ha recibido en su sede central la visita oficial del jurado de estos premios, considerados los más importantes de Europa en su sector, dentro del proceso de evaluación de las candidaturas finalistas. El objetivo es distinguir las mejores iniciativas de innovación y excelencia en el sector público.

La visita corresponde a la fase de validación presencial del proyecto ‘Suma CivicData Engine’ que, tras superar la evaluación documental y la defensa realizada ante el comité internacional de expertos, ha sido seleccionado entre las mejores iniciativas europeas de su categoría.

Tal y como ha explicado la vicepresidenta de Suma y diputada de Administración General, Marina Sáez, el proyecto del ente tributario de la Diputación “ ha permitido crear una infraestructura pública de gestión inteligente del dato que facilita la interoperabilidad entre administraciones y ofrece información fiable para la toma de decisiones ”.

Según ha concretado, “ gracias a este modelo, los 141 municipios de nuestra provincia disponen de herramientas tecnológicas avanzadas que les permiten afrontar con mayores garantías los nuevos retos de gestión y ofrecer servicios más eficientes, transparentes y centrados en la ciudadanía ”.

Más allá del desarrollo tecnológico, “ la iniciativa representa un nuevo modelo de colaboración institucional que convierte los datos en un instrumento para mejorar la equidad, optimizar la gestión pública y favorecer una toma de decisiones basada en evidencias ”, ha recalcado la diputada.

Por su parte, el director de Suma, José Antonio Belso, encargado de dar la bienvenida al equipo evaluador internacional, ha destacado el valor que supone para la organización haber alcanzado esta fase del proceso. “ Esta visita representa un importante reconocimiento al trabajo realizado por todo el equipo de Suma y por los ayuntamientos que han colaborado en el desarrollo del proyecto ”, ha reconocido el responsable del ente, quien ha puntualizado que la aspiración del organismo “ ha sido siempre poner la innovación al servicio de las personas y ofrecer a las localidades alicantinas herramientas que les permitan prestar servicios públicos más eficaces, transparentes y equitativos ”.

A lo largo de la jornada, el jurado ha desarrollado un completo programa de trabajo destinado a comprobar sobre el terreno la implantación real de la iniciativa, su impacto y los resultados obtenidos. Para ello, el equipo responsable de la propuesta ha presentado el funcionamiento del modelo desarrollado y ha respondido a las cuestiones planteadas por los evaluadores.

El programa ha comprendido, igualmente, entrevistas con la vicepresidenta de Suma Gestión Tributaria, así como con técnicos de distintos ayuntamientos de la provincia de Alicante que participan en el proyecto. Estos encuentros permiten al jurado conocer de primera mano la experiencia de las administraciones locales usuarias de la solución, contrastar los beneficios obtenidos y verificar la capacidad del modelo para mejorar la gestión municipal y la prestación de servicios públicos.

La validación presencial constituye una de las fases más relevantes del proceso de selección de los ‘European Public Sector Awards’, ya que permite al jurado comprobar directamente que los resultados presentados en la candidatura se corresponden con una realidad plenamente implantada y con un impacto tangible en las administraciones participantes.

Tras esta visita, el comité internacional elaborará el informe definitivo que servirá de base para la selección de los proyectos finalistas. La clasificación final de los premios se decidirá durante la ceremonia oficial de los EPSA, que se celebrará el próximo mes de septiembre.

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