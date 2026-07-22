La Diputación respalda el ‘Abanico solidario’ de Cáritas para financiar proyectos de acción social en la provincia

La Diputación de Alicante ha presentado esta mañana el Abanico Solidario de Cáritas Diocesana de Orihuela-alicante, una iniciativa que une tradición, identidad y compromiso social para recaudar fondos destinados a fortalecer la labor que desarrollan las Cáritas Parroquiales en toda la provincia.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha presidido el acto junto al director de Cáritas Diocesana-Alicante, Víctor Mellado, y ha destacado que "este abanico de la esperanza representa perfectamente la capacidad de nuestra provincia para convertir sus tradiciones en oportunidades de ayuda a quienes más lo necesitan. Desde la Diputación de Alicante respaldamos este proyecto porque fortalece el tejido social de nuestros municipios y pone en valor el extraordinario trabajo que realizan las Cáritas Parroquiales cada día. Cada abanico será un gesto de solidaridad que llegará a muchas personas y familias de nuestra provincia".

Por su parte, Mellado ha explicado que “cada unidad vendida contribuirá a financiar proyectos de acción social que atienden a personas y familias en situación de vulnerabilidad, reforzando el trabajo de acompañamiento que realizan cientos de voluntarios en las parroquias”, ha manifestado Mellado.

Inspirado en La Terreta, una obra creada y donada por el pintor Chimo Pérez, el Abanico Solidario transforma en una herramienta de compromiso social uno de los símbolos más representativos de la ciudad de Alicante, “el mar no está solo ahí, al fondo. El mar está en toda la ciudad. Está en el aire”, ha explicado Pérez de su cuadro. A través de este proyecto, “una obra de arte se convierte también en una forma cercana y accesible de colaborar con quienes más lo necesitan”, ha puntualizado el artista.

La presentación ha contado también con la presencia de la Bellea del Foc d´Alacant, María Pastor, y la Bellea del Foc infantil d´Alacant, Leire Arellano Rui, junto a les Dames d´Honor de la Bellea del Foc infantil d´Alacant. Acompañadas por el presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares, y la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Igualdad y Salud de la misma, Laura Fajardo.

Noticias relacionadas

El abanico puede adquirirse por 20 euros en las tiendas Moda-re de Alicante, Elche y Torrellano, en Cáritas Parroquiales y próximamente en algunos hoteles de Alicante. "Queremos que este abanico sea mucho más que un objeto bonito. Queremos que sea un símbolo de esperanza y una herramienta real para sostener la acción social de nuestras parroquias. Con cada venta estaremos generando recursos que se transformarán en acompañamiento, oportunidades y apoyo para quienes atraviesan momentos difíciles", ha finalizado Navarro.