La Diputación abre el plazo para la presentación de Comunicaciones al Congreso de Violencia contra las Mujeres que se celebrará en noviembre

La Diputación de Alicante ha abierto el plazo para la presentación de Comunicaciones al 21º Congreso de Violencia contra las Mujeres que se celebrará en el ADDA los próximos 18 y 19 de noviembre bajo el lema ‘Paremos la violencia, sin filtros’.

Con la activación de la web del encuentro https://congresoviolenciamujeres.com , que ya está operativa, arranca también el plazo para la presentación de estas propuestas, que concluirá el próximo 30 de septiembre, a través del enlace Comunicaciones alojado en esta página de internet. Las mismas deberán estar relacionadas con cualquiera de los ámbitos vinculados a la prevención, detección, intervención, atención, investigación o sensibilización en materia de violencia contra las mujeres.

El Comité Científico del Congreso seleccionará veinte trabajos para su confección en formato póster y su exposición durante los días de celebración del evento. El citado órgano está integrado por la Diputación, el Colegio Oficial de Trabajo Social, el Col.legi oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, el Colegio Oficial de la Abogacía de Alicante, el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, el Col.legi Oficial de Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernádez de Elche, la Subdelegación del Gobierno y la Conselleria de Igualtat.

Respecto al lema escogido para el encuentro, ‘Paremos la violencia, sin filtro’, la diputad del área, Loreto Serrano, ha explicado que con el mismo se pretende poner de manifiesto que “la violencia contra las mujeres está muy presente cada día, pero muchas veces no se percibe como tal porque se mira a través de ‘filtros’ como formas de hablar que la suavizan o situaciones que la sociedad ha normalizado”.

“La propuesta de este 21º Congreso es mirar a la violencia contra las mujeres de frente, hablar claro y entender lo que hay detrás de cada caso, hacer una llamada a actuar por parte de todos y todas y de un compromiso de no maquillar la realidad”, ha señalado la responsable provincial.

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El congreso es un foro técnico, estructurado en conferencias, mesas redondas y comunicaciones, dirigido principalmente a personal de las distintas administraciones públicas y entidades profesionales en el campo de la prevención y la intervención. Como es habitual, se retransmitirá también vía streaming.