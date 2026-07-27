El MUBAG presenta una nueva visita teatralizada gratuita en torno a la exposición de Antonio Gisbert

El Museo de Bellas Artes de Alicante ha diseñado una visita teatralizada a la recién inaugurada exposición temporal del pintor Antonio Gisbert. La propuesta arrancará el próximo sábado, 1 de agosto, y está abierta a todos los públicos.

El reconocido artista alcoyano y la dama Matilde Periche guiarán a los visitantes a través de la muestra “Antonio Gisbert (1834-1901)”, en la que recorrerán las distintas etapas de la vida del pintor. Como ha explicado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, “esta visita teatralizada propone una experiencia única, en la que el propio protagonista se deleitará con su obra de formación, su exitosa pintura de historia, sus retratos más emblemáticos y su pintura más galante en un entorno inigualable”.

Los pases de esta nueva actividad, cuya duración aproximada es de 50 minutos, tendrán lugar todos los sábados de agosto y el domingo día 16 de agosto a las 11:00 horas. Las visitas guiadas son gratuitas, con un cupo de hasta 15 personas, y es imprescindible reservar previamente mediante la inscripción previa.

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“Antonio Gisbert (1834-1901)” es la primera gran exposición antológica dedicada a esta figura clave de la pintura española del siglo XIX y uno de los máximos exponentes del género histórico. La muestra, organizada junto al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, puede visitarse hasta el 25 de octubre y posteriormente itinerará a Alcoi y Valencia.