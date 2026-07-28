Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Vall d'UixóDirecto incendios EspañaSupremo reversión Hospital TorreviejaRécord empleoAccidente carrito golfDesembarco La VilaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

La Diputación destina 200.000 euros a Cooperación Internacional para combatir la desigualdad y la pobreza en el mundo

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 6 de agosto

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 6 de agosto / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. E.

La Diputación de Alicante destinará este año 200.000 euros para colaborar con las ONGD’s de la provincia en la puesta en marcha de programas y proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo y Educación para el Desarrollo. El BOP ha publicado recientemente las bases de esta convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 6 de agosto.

“A través de estas ayudas tratamos de contribuir al desarrollo humano sostenible, a la reducción de las desigualdades y a avanzar en la erradicación de la pobreza en los países con mayores niveles de vulnerabilidad, promoviendo un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible”, ha señalado la diputada responsable del área, Loreto Serrano.

La erradicación de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la protección y recuperación del medio ambiente, la gestión eficiente y responsable de los recursos naturales o la defensa de los derechos fundamentales, especialmente atención a las personas y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad,son algunos de los objetivos de este programa de subvenciones con el que también se busca favorecer los procesos de democratización y promover una cultura de paz.

Con este fin, las entidades beneficiarias diseñarán materiales educativos y desarrollarán campañas de sensibilización, acciones formativas, jornadas, seminarios, talleres y otras actividades dirigidas tanto a la ciudadanía en general como a colectivos específicos, con el fin de fomentar el compromiso social y la solidaridad internacional.

Noticias relacionadas

Ayuda para Venezuela

Finalmente, la diputada ha puesto en valor la solidaridad y el compromiso de la Diputación de Alicante con la cooperación internacional y la acción humanitaria. En este sentido, ha recordado que el pleno de la institución aprobó el pasado martes una modificación de crédito para suplementar con200.000 euros la subvenciones a ONG y Agencias de Cooperación Internacional con el fin de contribuir a paliar las consecuencias del terremoto que asoló Venezuela el pasado 24 de junio. Esta ayuda se canalizará a través del Comité Permanente de Acción Humanitaria y de Emergencia de la Comunitat Valenciana (CAHE).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
  2. La factura energética de la desaladora de Torrevieja en 2027 será de 48 millones de euros: 378 GWh equivalentes a mover 140.000 coches eléctricos durante un año
  3. La piscina más alta de Europa está en Alicante: así es bañarte en las nubes
  4. Los migrantes admitidos a trámite en la provincia de Alicante que ya trabajan: “Si me regularizan, me darán las 40 horas laborales que sueño”
  5. Una nueva cúpula de calor traerá a finales de semana (otra vez) temperaturas extremas a Alicante
  6. El centro de Alicante también es refugio para los sintecho
  7. Apuñalado en el cuello tras defender a una mujer de una agresión de su expareja en Alicante
  8. El patrimonio arrasado en San Vicente en la Guerra Civil: iglesia quemada y cruz de oro desaparecida

Un estudio de la UMH de Elche e Isabial pone el foco en el tronco como factor clave del envejecimiento

Un estudio de la UMH de Elche e Isabial pone el foco en el tronco como factor clave del envejecimiento

Xàbia, en lletres grans: de ferro massís i de més de dos metres d’altura

Xàbia, en lletres grans: de ferro massís i de més de dos metres d’altura

El Ayuntamiento de Alicante pide un préstamo de casi 7 millones de euros para inversiones en 2026

El Ayuntamiento de Alicante pide un préstamo de casi 7 millones de euros para inversiones en 2026

Los ecologistas denuncian la degradación del entorno de la Torre del Tamarit en las Salinas de Santa Pola por el vertido de basura

Los ecologistas denuncian la degradación del entorno de la Torre del Tamarit en las Salinas de Santa Pola por el vertido de basura

La cooperativa de Les Naus entrega la documentación tras negar durante semanas que estuviera obligada

La cooperativa de Les Naus entrega la documentación tras negar durante semanas que estuviera obligada

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Un fort terratrémol de magnitud 7,1 sacsa el sud del Japó i provoca una alerta de tsunami

Un fort terratrémol de magnitud 7,1 sacsa el sud del Japó i provoca una alerta de tsunami

El campus Multideporte concluye su tercera semana de actividades

El campus Multideporte concluye su tercera semana de actividades
Tracking Pixel Contents