La Diputación destina 200.000 euros a Cooperación Internacional para combatir la desigualdad y la pobreza en el mundo

La Diputación de Alicante destinará este año 200.000 euros para colaborar con las ONGD’s de la provincia en la puesta en marcha de programas y proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo y Educación para el Desarrollo. El BOP ha publicado recientemente las bases de esta convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 6 de agosto.

“A través de estas ayudas tratamos de contribuir al desarrollo humano sostenible, a la reducción de las desigualdades y a avanzar en la erradicación de la pobreza en los países con mayores niveles de vulnerabilidad, promoviendo un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible”, ha señalado la diputada responsable del área, Loreto Serrano.

La erradicación de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la protección y recuperación del medio ambiente, la gestión eficiente y responsable de los recursos naturales o la defensa de los derechos fundamentales, especialmente atención a las personas y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad,son algunos de los objetivos de este programa de subvenciones con el que también se busca favorecer los procesos de democratización y promover una cultura de paz.

Con este fin, las entidades beneficiarias diseñarán materiales educativos y desarrollarán campañas de sensibilización, acciones formativas, jornadas, seminarios, talleres y otras actividades dirigidas tanto a la ciudadanía en general como a colectivos específicos, con el fin de fomentar el compromiso social y la solidaridad internacional.

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Ayuda para Venezuela

Finalmente, la diputada ha puesto en valor la solidaridad y el compromiso de la Diputación de Alicante con la cooperación internacional y la acción humanitaria. En este sentido, ha recordado que el pleno de la institución aprobó el pasado martes una modificación de crédito para suplementar con200.000 euros la subvenciones a ONG y Agencias de Cooperación Internacional con el fin de contribuir a paliar las consecuencias del terremoto que asoló Venezuela el pasado 24 de junio. Esta ayuda se canalizará a través del Comité Permanente de Acción Humanitaria y de Emergencia de la Comunitat Valenciana (CAHE).