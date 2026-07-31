La Diputación inyectará 12,6 millones en los municipios de la Marina Alta con el Plan +Cerca y el Bono Consumo
Se trata de cifras históricas y pone en valor la autonomía y libertad de los municipios para decidir el destino de los fondos
La convocatoria de subvenciones de Suma contempla más de 502.000 euros para los municipios de esta comarca
La Diputación de Alicante destinará este año 12.647.851 euros a los 33 municipios y las tres entidades locales menores de la Marina Alta a través del Plan +Cerca y del Bono Consumo, programas destinados a financiar gasto corriente y a ayudar a las familias y al comercio de proximidad.
El diputado por la comarca y responsable de Carreteras, Arturo Poquet, ha destacado que se trata de “cifras históricas” y ha puesto en valor la “autonomía y libertad de los municipios para decidir el destino de estos fondos que contribuirán a mejorar los servicios en nuestros pueblos y ciudades y a reactivar la economía ayudando a las familias y a las pequeñas y medianas empresas”.
Por un lado, el Plan +Cerca contempla una aportación de 8.854.492 euros para los municipios de la Marina Alta. Las subvenciones irán destinadas íntegramente a financiar gasto corriente y se fijan según los siguientes criterios de distribución: la población – con un fijo y un variable en función del número de habitantes, la superficie, la densidad de población, el riesgo de despoblamiento y entidad local menor.
El máximo de la subvención es de 500.000 euros y se destinará a cubrir los gastos generales de funcionamiento y mantenimiento ordinario (personal, limpieza, agua, telecomunicaciones, primas de seguros…) de instalaciones municipales como parques públicos y jardines, consultores médicos, centros docentes, bibliotecas, edificios culturales, instalaciones deportivas, gastos energéticos.
Listados de municipios beneficiados (PLAN +CERCA 1ª Y 2ª FASE)
MUNICIPIO
Alcalalí
209.328 euros
L’Atzúbia
209.424 euros
Beniarbeig
209.984 euros
Benidoleig
189.920 euros
Benigembla
209.440 euros
Benimeli
166.850 euros
Benissa
349.826 euros
El Poble Nou de Benitatxell
248.576 euros
Calp
374.040 euros
Castell de Castells
221.075 euros
Dénia
435.750 euros
Gata de Gorgos
287.730 euros
E.L.M. Jesús Pobre (Dénia)
205.344 euros
E.L.M. La Xara (Dénia)
222.032 euros
Llíber
240.572 euros
E.L.M. Llosa de Camatxo (Alcalalí)
180.500 euros
Murla
199.184 euros
Ondara
287.170 euros
Orba
208.384 euros
Parcent
206.592 euros
Pedreguer
308.490 euros
Pego
339.746 euros
Els Poblets
286.822 euros
El Ràfol d’Almúnia
181.744 euros
Sagra
186.025 euros
Sanet y Negrals
181.392 euros
Senija
181.168 euros
Teulada
337.472 euros
Tormos
183.075 euros
La Vall d’Alcalà
213.975 euros
La Vall de Gallinera
239.328 euros
La Vall de Laguar
214.480 euros
La Vall d’Ebo
222.705 euros
El Verger
265.080 euros
Xàbia
411.605 euros
Xaló
239.664 euros
Bono Consumo
Por otra parte, el Bono Consumo distribuirá entre los municipios de la comarca de la Marina Alta 3.793.359 euros, la cifra más alta en la historia de esta iniciativa que gestiona el área de Desarrollo Económico y que arrancó por primera vez en el año 2022.
En este caso, el objetivo es “inyectar dinero en la economía de los hogares, en las familias para ayudarles ante el incremento de la cesta de la compra, al tiempo que se consigue que estos recursos, además, circulen en el comercio de proximidad y en ese gran sector que representan en la provincia los autónomos y las pequeñas y medianas empresas”, ha destacado Poquet.
Las ayudas, que se distribuirán en función de la población entre todos los municipios de la provincia, se otorgarán de forma directa a los ayuntamientos vía convocatoria y serán ellos los que desarrollarán su propia campaña, pudiendo aportar, si así lo estiman, fondos propios a la misma y decidir, por ejemplo, qué tipo de establecimientos entran o si se dirige a vecinos empadronados o a todos los ciudadanos. La Diputación no subvencionará los gastos de gestión de la campaña por la que opte la entidad local.
En este caso se subvencionarán actuaciones que los consistorios realicen entre la publicación de la convocatoria y el 31 de diciembre de 2026 si el consistorio opta por el anticipo y hasta el 15 de octubre de 2026 si no se acoge al mismo, que salvo que se renuncie expresamente se otorgará con la resolución. El plazo para la justificación será del 31 de enero de 2027 y el 31 de octubre de 2026 en función de si solicitan o no anticipo.
La subvención viene fijada por la población de la localidad, estableciéndose un fijo más un variable según el número de habitantes.
MUNICIPIO
HABITANTES
SUBVENCIÓN
159
15.525 €
220
16.773 €
231
16.998 €
323
18.879 €
441
21.293 €
443
21.334 €
474
21.968 €
574
31.021 €
583
31.187 €
589
31.297 €
590
31.316 €
698
33.304 €
712
33.562 €
734
33.967 €
882
36.691 €
905
37.115 €
959
38.109 €
1.037
39.545 €
1.208
42.693 €
1.245
43.374 €
2.002
63.442 €
2.399
69.938 €
2.499
71.574 €
2.757
75.796 €
3.104
81.474 €
4.911
111.043 €
5.508
119.773 €
6.773
137.886 €
7.717
151.402 €
8.849
167.610 €
10.791
193.798 €
12.471
214.416 €
12.912
219.828 €
27.616
369.130 €
30.642
433.483 €
44.300
517.294 €
Ayudas SUMA
Asimismo, la convocatoria de subvenciones impulsada por SUMA con carácter excepcional para ayudar a los ayuntamientos de la provincia que tienen delegada la gestión y recaudación de sus tributos en el organismo tributario a financiar parcialmente el gasto público que genera a las arcas municipales esta encomienda repartirá 502.341 euros entre los 18 municipios de la comarca de la Marina Alta.
El objetivo de esta iniciativa, dotada en su conjunto con 3,2 millones de euros, es devolver a los ayuntamientos parte del esfuerzo que realizan para sufragar este servicio de gestión y recaudación de tributos, especialmente en un momento complejo de coyuntura económica en el que los gastos de las corporaciones locales cada vez son mayores
Las subvenciones se distribuyen en dos tramos; uno lineal de 4.000 euros y otro proporcional hasta agotar la dotación con límite del coste satisfecho en 2025 por cada ayuntamiento. La ayuda deberá ser solicitada por el consistorio una vez aprobada la convocatoria.
MUNICIPIO
SUBVENCIÓN
2.602 €
4.388 €
4.997 €
4.647 €
4.516 €
4.631 €
5.050 €
5.213 €
5.090 €
4.878 €
5.112 €
4.962 €
5.008 €
7.064 €
4.758 €
5.476 €
5.347 €
5.946 €
6.898 €
6.987 €
10.509 €
9.340 €
22.187 €
14.730 €
12.730 €
17.439 €
16.655 €
20.872 €
43.026 €
35.357 €
85.354 €
9.089 €
101.483 €
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