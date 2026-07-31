La Diputación inyectará 12,6 millones en los municipios de la Marina Alta con el Plan +Cerca y el Bono Consumo

La Diputación de Alicante destinará este año 12.647.851 euros a los 33 municipios y las tres entidades locales menores de la Marina Alta a través del Plan +Cerca y del Bono Consumo, programas destinados a financiar gasto corriente y a ayudar a las familias y al comercio de proximidad.

El diputado por la comarca y responsable de Carreteras, Arturo Poquet, ha destacado que se trata de “cifras históricas” y ha puesto en valor la “autonomía y libertad de los municipios para decidir el destino de estos fondos que contribuirán a mejorar los servicios en nuestros pueblos y ciudades y a reactivar la economía ayudando a las familias y a las pequeñas y medianas empresas”.

Por un lado, el Plan +Cerca contempla una aportación de 8.854.492 euros para los municipios de la Marina Alta. Las subvenciones irán destinadas íntegramente a financiar gasto corriente y se fijan según los siguientes criterios de distribución: la población – con un fijo y un variable en función del número de habitantes, la superficie, la densidad de población, el riesgo de despoblamiento y entidad local menor.

El máximo de la subvención es de 500.000 euros y se destinará a cubrir los gastos generales de funcionamiento y mantenimiento ordinario (personal, limpieza, agua, telecomunicaciones, primas de seguros…) de instalaciones municipales como parques públicos y jardines, consultores médicos, centros docentes, bibliotecas, edificios culturales, instalaciones deportivas, gastos energéticos.

Listados de municipios beneficiados (PLAN +CERCA 1ª Y 2ª FASE)

MUNICIPIO

Alcalalí

209.328 euros

L’Atzúbia

209.424 euros

Beniarbeig

209.984 euros

Benidoleig

189.920 euros

Benigembla

209.440 euros

Benimeli

166.850 euros

Benissa

349.826 euros

El Poble Nou de Benitatxell

248.576 euros

Calp

374.040 euros

Castell de Castells

221.075 euros

Dénia

435.750 euros

Gata de Gorgos

287.730 euros

E.L.M. Jesús Pobre (Dénia)

205.344 euros

E.L.M. La Xara (Dénia)

222.032 euros

Llíber

240.572 euros

E.L.M. Llosa de Camatxo (Alcalalí)

180.500 euros

Murla

199.184 euros

Ondara

287.170 euros

Orba

208.384 euros

Parcent

206.592 euros

Pedreguer

308.490 euros

Pego

339.746 euros

Els Poblets

286.822 euros

El Ràfol d’Almúnia

181.744 euros

Sagra

186.025 euros

Sanet y Negrals

181.392 euros

Senija

181.168 euros

Teulada

337.472 euros

Tormos

183.075 euros

La Vall d’Alcalà

213.975 euros

La Vall de Gallinera

239.328 euros

La Vall de Laguar

214.480 euros

La Vall d’Ebo

222.705 euros

El Verger

265.080 euros

Xàbia

411.605 euros

Xaló

239.664 euros

Bono Consumo

Por otra parte, el Bono Consumo distribuirá entre los municipios de la comarca de la Marina Alta 3.793.359 euros, la cifra más alta en la historia de esta iniciativa que gestiona el área de Desarrollo Económico y que arrancó por primera vez en el año 2022.

En este caso, el objetivo es “inyectar dinero en la economía de los hogares, en las familias para ayudarles ante el incremento de la cesta de la compra, al tiempo que se consigue que estos recursos, además, circulen en el comercio de proximidad y en ese gran sector que representan en la provincia los autónomos y las pequeñas y medianas empresas”, ha destacado Poquet.

Las ayudas, que se distribuirán en función de la población entre todos los municipios de la provincia, se otorgarán de forma directa a los ayuntamientos vía convocatoria y serán ellos los que desarrollarán su propia campaña, pudiendo aportar, si así lo estiman, fondos propios a la misma y decidir, por ejemplo, qué tipo de establecimientos entran o si se dirige a vecinos empadronados o a todos los ciudadanos. La Diputación no subvencionará los gastos de gestión de la campaña por la que opte la entidad local.

En este caso se subvencionarán actuaciones que los consistorios realicen entre la publicación de la convocatoria y el 31 de diciembre de 2026 si el consistorio opta por el anticipo y hasta el 15 de octubre de 2026 si no se acoge al mismo, que salvo que se renuncie expresamente se otorgará con la resolución. El plazo para la justificación será del 31 de enero de 2027 y el 31 de octubre de 2026 en función de si solicitan o no anticipo.

La subvención viene fijada por la población de la localidad, estableciéndose un fijo más un variable según el número de habitantes.

MUNICIPIO

HABITANTES

SUBVENCIÓN

159

15.525 €

220

16.773 €

231

16.998 €

323

18.879 €

441

21.293 €

443

21.334 €

474

21.968 €

574

31.021 €

583

31.187 €

589

31.297 €

590

31.316 €

698

33.304 €

712

33.562 €

734

33.967 €

882

36.691 €

905

37.115 €

959

38.109 €

1.037

39.545 €

1.208

42.693 €

1.245

43.374 €

2.002

63.442 €

2.399

69.938 €

2.499

71.574 €

2.757

75.796 €

3.104

81.474 €

4.911

111.043 €

5.508

119.773 €

6.773

137.886 €

7.717

151.402 €

8.849

167.610 €

10.791

193.798 €

12.471

214.416 €

12.912

219.828 €

27.616

369.130 €

30.642

433.483 €

44.300

517.294 €

Ayudas SUMA

Asimismo, la convocatoria de subvenciones impulsada por SUMA con carácter excepcional para ayudar a los ayuntamientos de la provincia que tienen delegada la gestión y recaudación de sus tributos en el organismo tributario a financiar parcialmente el gasto público que genera a las arcas municipales esta encomienda repartirá 502.341 euros entre los 18 municipios de la comarca de la Marina Alta.

El objetivo de esta iniciativa, dotada en su conjunto con 3,2 millones de euros, es devolver a los ayuntamientos parte del esfuerzo que realizan para sufragar este servicio de gestión y recaudación de tributos, especialmente en un momento complejo de coyuntura económica en el que los gastos de las corporaciones locales cada vez son mayores

Las subvenciones se distribuyen en dos tramos; uno lineal de 4.000 euros y otro proporcional hasta agotar la dotación con límite del coste satisfecho en 2025 por cada ayuntamiento. La ayuda deberá ser solicitada por el consistorio una vez aprobada la convocatoria.

MUNICIPIO

SUBVENCIÓN

2.602 €

4.388 €

4.997 €

4.647 €

4.516 €

4.631 €

5.050 €

5.213 €

5.090 €

4.878 €

5.112 €

4.962 €

5.008 €

7.064 €

4.758 €

5.476 €

5.347 €

5.946 €

6.898 €

6.987 €

10.509 €

9.340 €

22.187 €

14.730 €

12.730 €

17.439 €

16.655 €

20.872 €

43.026 €

35.357 €

85.354 €

9.089 €

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