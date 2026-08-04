Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo asalto valla CeutaComunidad marroquí preocupadaZona horaria ola de calorEclipse emergenciaLibrería Séneca ElcheEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

El Servicio de Inteligencia Territorial de la Diputación da sus primeros pasos con el proyecto “Vall Viu” de Beneixama, Campo de Mirra y Cañada

Se realizarán análisis de variables demográficas, económicas, sociales, ambientales y territoriales para construir una estrategia conjunta de desarrollo

El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, se reúne con los alcaldes para abordar la iniciativa

El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, se reúne con los alcaldes para abordar la iniciativa / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. E.

El Servicio de Inteligencia Económica y Territorial (SIET) de la Diputación de Alicante asesorará a los ayuntamientos de Beneixama, Campo de Mirra y Cañada en el desarrollo del proyecto ‘Vall Viu’, una iniciativa de cooperación turística que persigue promocionar estos tres municipios poniendo en valor su riqueza natural y patrimonial.

El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, se ha reunido con los alcaldes de estas localidades, Vicente Ibáñez, Juan José Espadas y Rafael Serrano, para abordar esta propuesta, que también cuenta con el respaldo del Patronato de Turismo Costa Blanca. El objetivo, ha detallado el responsable provincial, es “ofrecerles la colaboración necesaria desde el nuevo servicio provincial para que, en base al análisis de datos y la información estratégica, puedan tomar las mejores decisiones y generar nuevas oportunidades”.

En este sentido, desde el SIET se analizarán variables demográficas, económicas, sociales, ambientales y territoriales para construir una estrategia conjunta de desarrollo para los tres municipios basada en la inteligencia territorial, la prospectiva estratégica y la planificación a largo plazo.

“Esta nueva herramienta va a permitir a los ayuntamientos disponer de información útil y precisa para conocer mejor el entorno, los riesgos y las oportunidades que se presentan y así tomar decisiones más eficaces para impulsar un proyecto tan interesante como ‘Vall Viu’”, ha apuntado Pastor, quien ha estado acompañado por el director del servicio, Ángel Navarro.

Noticias relacionadas

El proyecto ‘Vall Viu’ se centra en promocionar el turismo activo y saludable de la comarca, poniendo en valor el entorno natural, el patrimonio histórico y la arquitectura tradicional de Beneixama, Campo de Mirra y Cañada.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil destapa un entramado de vehículos robados en San Vicente y recupera un coche y un barco
  2. Dos anclas halladas junto a Tabarca apuntan al posible naufragio de un barco romano hace más de 2.000 años
  3. Carlos Alcaraz prepara en Alicante su vuelta a la competición
  4. Una empresa tecnológica de Alicante alerta que grupos organizados en redes sociales preparan un nuevo asalto a la “reja” en Ceuta
  5. Torrevieja cierra al tráfico la avenida de la Libertad para peatonalizarla en pleno agosto y comienzan los primeros atascos
  6. Aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante con hasta 40°C en Orihuela
  7. Los expertos en aire acondicionado coinciden: 5 trucos para enfriar la casa y gastar menos dinero
  8. Benidorm prepara un dispositivo especial para el eclipse total de Sol ante la previsión de una gran afluencia de visitantes

El Polideportivo Centro de El Campello será rehabilitado con una inyección de 2,5 millones

El Polideportivo Centro de El Campello será rehabilitado con una inyección de 2,5 millones

Estes són les línies de bus que es modifiquen el 5 d'agost per la processó de la Mare de Déu del Remei a Alacant

Estes són les línies de bus que es modifiquen el 5 d'agost per la processó de la Mare de Déu del Remei a Alacant

El PSOE acusa al PP de dejar el campo de Los Arcos de Orihuela en una situación “insostenible”: mugre, gradas rotas y abandono

El PSOE acusa al PP de dejar el campo de Los Arcos de Orihuela en una situación “insostenible”: mugre, gradas rotas y abandono

Benidorm inicia a l'agost la renovació del paviment d'un accés a la platja de Llevant

Benidorm inicia a l'agost la renovació del paviment d'un accés a la platja de Llevant

Así están las instalaciones y gradas del campo municipal de fútbol de Los Arcos en Orihuela

Así están las instalaciones y gradas del campo municipal de fútbol de Los Arcos en Orihuela

Elx esdevé la imatge d'un cupó de l'ONCE amb tocs inclusius

Elx esdevé la imatge d'un cupó de l'ONCE amb tocs inclusius

Estas son las líneas de bus que se modifican 5 de agosto por la procesión de la Virgen del Remedio en Alicante

Estas son las líneas de bus que se modifican 5 de agosto por la procesión de la Virgen del Remedio en Alicante

Ni olivo ni almendro: el árbol que resiste la sequía y se llena de flores azul lavanda en verano

Ni olivo ni almendro: el árbol que resiste la sequía y se llena de flores azul lavanda en verano
Tracking Pixel Contents