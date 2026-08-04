El Servicio de Inteligencia Territorial de la Diputación da sus primeros pasos con el proyecto “Vall Viu” de Beneixama, Campo de Mirra y Cañada

El Servicio de Inteligencia Económica y Territorial (SIET) de la Diputación de Alicante asesorará a los ayuntamientos de Beneixama, Campo de Mirra y Cañada en el desarrollo del proyecto ‘Vall Viu’, una iniciativa de cooperación turística que persigue promocionar estos tres municipios poniendo en valor su riqueza natural y patrimonial.

El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, se ha reunido con los alcaldes de estas localidades, Vicente Ibáñez, Juan José Espadas y Rafael Serrano, para abordar esta propuesta, que también cuenta con el respaldo del Patronato de Turismo Costa Blanca. El objetivo, ha detallado el responsable provincial, es “ofrecerles la colaboración necesaria desde el nuevo servicio provincial para que, en base al análisis de datos y la información estratégica, puedan tomar las mejores decisiones y generar nuevas oportunidades”.

En este sentido, desde el SIET se analizarán variables demográficas, económicas, sociales, ambientales y territoriales para construir una estrategia conjunta de desarrollo para los tres municipios basada en la inteligencia territorial, la prospectiva estratégica y la planificación a largo plazo.

“Esta nueva herramienta va a permitir a los ayuntamientos disponer de información útil y precisa para conocer mejor el entorno, los riesgos y las oportunidades que se presentan y así tomar decisiones más eficaces para impulsar un proyecto tan interesante como ‘Vall Viu’”, ha apuntado Pastor, quien ha estado acompañado por el director del servicio, Ángel Navarro.

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El proyecto ‘Vall Viu’ se centra en promocionar el turismo activo y saludable de la comarca, poniendo en valor el entorno natural, el patrimonio histórico y la arquitectura tradicional de Beneixama, Campo de Mirra y Cañada.