La Diputación de Alicante intensifica la limpieza de la Red Viaria Provincial para ayudar a prevenir incendios forestales

La Diputación de Alicante ha reforzado este verano las tareas de conservación y limpieza de las carreteras de la Red Viaria Provincial con el fin de contribuir a la prevención de incendios forestales. El desbroce de márgenes, la poda de árboles o la retirada de plásticos, vidrio y residuos son algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo para evitar la presencia de elementos susceptibles de propagar el fuego.

El diputado responsable del área, Arturo Poquet, ha destacado la importancia de la prevención como “herramienta clave en la lucha contra los incendios forestales, ya que el adecuado mantenimiento de los márgenes de nuestras carreteras contribuye a reducir la continuidad de la vegetación y puede ayudar a limitar la propagación del fuego hacia otras zonas”. “Por ello, desde la Diputación de Alicante apostamos por un trabajo constante, coordinado y responsable, actuando antes de que aparezcan los problemas y cuidando tanto nuestras infraestructuras como nuestro entorno natural”, ha añadido.

Así, mediante el desbroce manual o mecánico se elimina la vegetación herbácea y arbustiva acumulada en cunetas y márgenes; mientras que con la poda de mantenimiento se lleva a cabo la limpieza y el talado de árboles y ramas secas colindantes a la red de carreteras.

Entre las acciones que se realizan durante todo el año, pero que se han intensificado durante estos meses de verano, se encuentra también la aplicación regulada de fitosanitarios para frenar el crecimiento de vegetación y maleza inflamable (salvo en los tramos donde no se pueden aplicar herbicidas por la presencia de cursos de agua o por la proximidad de cultivos), así como la retirada constante de plásticos, vidrio y residuos vegetales y no vegetales que puedan generar ‘efecto lupa’ bajo el sol.

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En este sentido, el diputado ha matizado que todas las tareas se planifican diariamente atendiendo al nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales decretado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana y a los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), “evitando así actuaciones en terreno forestal cuando las condiciones presentan un riesgo extremo de incendio”.