En 1997 nació en San Vicente del Raspeig la asociación cultural Cercle d’Estudis Sequet però Sanet con la finalidad de recuperar la historia del municipio. Con motivo de su 25 aniversario, el presidente de la entidad, Paco Canals, expone algunas de las investigaciones que han llevado a cabo en los últimos años, clama por la rehabilitación y la apertura de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil y exige la creación de un museo local.

¿Cómo surgió esa necesidad de recuperar la historia de San Vicente?

Hace 25 años, un grupo de personas con inquietudes de conocer, recopilar y recuperar, en cierta manera, la historia del municipio empezamos investigando sobre San Vicente y el área histórica del Raspeig. Nuestro objetivo como asociación cultural es conocer el pasado para explicarnos el presente y al mismo tiempo prever el futuro. No solamente indagamos en sentido de recuperar viejas glorias o anécdotas, sino que aplicamos metodología científica: nos basamos en los hechos que determinan cuál ha sido el origen y la evolución de nuestra ciudad. A lo largo de estos años hemos publicado investigaciones sobre hechos ocurridos en el municipio, pero también hemos escrito libros sobre el presente y el futuro de San Vicente, el último de ellos trata sobre el polígono El Canastell y realiza un análisis sobre qué representa e implica esta área industrial.

¿Cómo ha ido evolucionando la asociación desde su creación hasta hoy?

Actualmente, el Cercle está integrado por 150 miembros, con los años hemos ido creciendo en socios y en número de publicaciones. En el momento de su creación, las personas que estaban vinculadas a la asociación formaban parte de universidades e institutos. Eran profesionales con una cierta formación e inquietudes culturales centradas en el análisis histórico del municipio. Desde entonces hemos seguido indagando y ampliando las investigaciones hacia cuestiones socioeconómicos, festeras o culturales. Nada de lo que ocurra en San Vicente nos es ajeno.

Este año celebran el 25 aniversario de la asociación, ¿cuántas investigaciones han realizado hasta el momento?

Nosotros publicamos en dos formatos: en libro -contiene una mayor profundidad- y en cuaderno -más sintetizado y con carácter divulgativo-. Pero a lo largo de estos años también hemos participado en actos del Ayuntamiento o en exposiciones. Tenemos una intensa actividad centrada en todo lo que atañe al municipio. Por concretar una cifra, en estos 25 años hemos publicado 76 libros, uno de los últimos trata sobre el republicanismo sanvicentero, y hemos lanzado 51 cuadernos sobre temas diversos como la memoria histórica o el medioambiente.

¿Qué impacto han tenido estas investigaciones sobre el municipio?

Estamos un poco decepcionados en ese aspecto porque ninguna de nuestras propuestas se ha llevado a cabo. Por ahora no hemos impulsado ningún cambio profundo en la localidad, pero llevamos mucho tiempo insistiendo en rehabilitar y abrir al público los refugios antiaéreos de la Guerra Civil, que cuentan con un sistema de galerías subterráneas de más de 1 kilómetro de longitud. Otro de los temas que hemos planteado al Ayuntamiento y que no se han cumplido es la creación de un museo local. Uno de los cuadernos que hemos publicado en todos estos años sentaba las bases para que el municipio pudiera llevar a cabo la fundación de una exposición que recoja el legado de nuestra ciudad. Por desgracia, aunque nuestras investigaciones sí tienen repercusión a nivel general, todas las propuestas que hemos trasladado al Ayuntamiento no se han visto materializadas.

¿Podría mencionar alguno de los trabajos más relevantes que hayan publicado este año?

Este 2022 hemos publicado "Del Raspeig a Mauthausen-Gusen", que cuenta la vida de Francisco Santana Orts, un sanvicentero que tuvo que exiliarse durante la Guerra Civil y que acabó en un campo de concentración nazi. También hemos lanzado una investigación sobre la Policía Municipal de San Vicente, que cuenta, a través de imágenes y datos, la historia y la evolución desde su origen hasta la actualidad. Además, en este mes de diciembre hemos presentado los tres últimos trabajos del año: uno de ellos trata sobre el cuartel de la Guardia Civil, otro es un enfoque histórico-matemático del origen de la actual iglesia de la localidad, y también se ha dado a conocer la síntesis de todos los trabajos que hemos publicado.

¿Cómo se imagina el futuro de la asociación?

En los próximos años queremos seguir investigando, tener la misma repercusión que ahora, pero sobre todo pretendemos haber conseguido la apertura de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil y la creación del museo local de San Vicente del Raspeig.