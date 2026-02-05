El “Boxam Internacional Élite” comienza en La Nucía

Ayer comenzó Torneo Boxam Internacional Élite 2026 en el pabellón Muixara, donde se han instalado dos rings de competición que ayer acogieron sus 46 primeros combates. Esa competición cuenta con la participación de 250 boxeadores de 21 países, entre ellos varios olímpicos y campeones mundiales. Este torneo internacional de boxeo ha reunido a muchos deportistas nacionales e internacionales que se preparan para grandes citas europeas y mundiales de 2026.

Este Boxam Internacional Élite de La Nucía está organizado por la Real Federación Española de Boxeo con la colaboración de Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante, Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico Español y el Ayuntamiento de La Nucía. La segunda jornada se reanuda esta tarde a partir de las 15,30 horas con 40 combates previstos en los dos rings, con entrada libre y gratuita.

Torneo internacional

250 boxeadores compiten en este Torneo Internacional de Boxeo en La Nucía, que se desarrolla en los dos rings de competición instalados en el pabellón Muixara durante los cinco días de competición. La jornada inaugural contó con la realización de 46 combates.

Hay deportistas de 21 países: Francia, Estonia, India, Canadá, Países Bajos, Cabo Verde, Dinamarca, República Checa, Luxemburgo, Suecia, Escocia, China Taipéi, Inglaterra, Kazajistán, Suiza, Bélgica, Gales, Tailandia, Ucrania, Polonia y España.

Esta intensa competición continuará hoy a partir de las 15,30 horas con 40 combates previstos. En mujeres, se disputarán combates en -48, -51, -70 y -75 kg. Por otra parte, en categoría masculina, los combates serán eliminatorios de los cuadros de -50, -55, -70, -80, -85 y -90 kg.

Todas las sesiones de la competición son con entrada libre y gratuita en el pabellón Muixara y además podrán seguirse a través del canal de Youtube de la Federación Española de Boxeo.