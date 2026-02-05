Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lara Avargues hablará sobre “Sexualidad” mañana en la V Escuela de Familias

Será a las 18:30 horas en el Centre Juvenil, la entrada es gratuita pero se recomienda inscribirse

R. E.

La psicóloga y sexóloga Lara Avargues hablará sobre “Sexualidad” en la “V Escuela de Familias”, mañana viernes a las 18,30 horas en el Centre Juvenil. La entrada es gratuita pero se recomienda inscribirse en el Centre Juvenil, por teléfono 966897070, vía whatsapp en el 697112643 o por mail en cj@lanucia.es, dada el gran éxito de esta V edición, con más de 50 personas en la jornada inaugural.

La quinta edición de la Escuela de Familias abordará temas como la comunicación, sexualidad, adicciones o el bullying. Las 4 sesiones gratuitas serán realizadas por psicólogas, sexólogas, técnicas de unidades de prevención y psiquiatría. El contenido de este programa ha sido elaborado gracias al trabajo de las concejalías de Juventud y Bienestar Social del Ayuntamiento de La Nucía, enmarcada dentro del “Programa Municipal de Prevención y Actuación en Conductas Adictivas” (Plan Educativo Municipal) y cuenta con la colaboración de IVAJ (Institut Valencià de la Joventut).

Lara Avargues habala de “Sexualidad”

Mañana viernes a las 18,30 horas en el Centre Juvenil se desarrollará la segunda sesión de la V Escuela de Familias que será “Sexualidad”, a cargo de Lara Avargues, psicóloga y sexóloga colaboradora en el programa “Pregunta i Enrotlla’t” en la Mancomunidad de La Safor y del programa “69 Raons” de À Punt media. Lara Avargues hablará sobre los cambios profundos en el ámbito físico que se producen durante la adolescencia y cómo influyen a los jóvenes, tanto a nivel físico, mental y social. La reconocida psicóloga y sexóloga dará herramientas a las “familias” de cómo acompañar a los adolescentes durante este “gran cambio” y cómo resolver dudas, fortaleces su autoestima y gestionar sus emociones “a flor de piel”.

Charlas gratuitas

En esta V “Escuela de Familias” se han programado un total de cuatro charlas, totalmente gratuitas y se impartirán en el Centre Juvenil. Las siguientes charlas serán: “Nuevos hábitos, viejos riesgos: Vaper, Alcohol y Cannabis” (13 de febrero, 18,30 horas) con la unidad UPCCA La Nucía (Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas) y “Acoso Escolar, Bullying y Ciberbullying” (20 de febrero, 18,30 horas) con Beatriz Orts, educadora social y Silvia Vizcaíno, psicóloga.

Todas las sesiones son gratuitas previa inscripción en el Centre Juvenil, teléfono 966897070, whatsapp 697112643 o mail cj@lanucia.es

Escuela de familias

La “Escuela de Familias” de La Nucía nació en 2022, como apoyo a las diferentes problemáticas que existen en la realidad de las familias y se ha convertido en el soporte que éstas necesitan para enfrentarse a multitud de problemas y cuidar de los jóvenes durante el camino de la adolescencia. En esta etapa continúa siendo esencial que madres y padres expresen afecto y apoyo, mantengan canales de comunicación abiertos sobre cualquier tema y ofrezcan guía cuando sea necesaria, favoreciendo al mismo tiempo la autonomía progresiva y el bienestar psicológico.

El objetivo es trabajar en materia de prevención y herramientas a la familia para afrontarlos y mejorar la calidad de vida de toda la familia. Esta quinta edición abordará temas como la comunicación, sexualidad, adicciones o el bullying con la finalidad de cuidar la salud mental de la juventud.

