La Nucía acoge las I Jornadas “De la Curiositat a la Innovació”, sobre IA en la educación

L’Auditori de la Nucia acoge hoy las I Jornadas sobre Inteligencia Artificial y Pensamiento Computacional bajo el título “De la Curiositat a la Innovació” que ha reunido a 300 docentes de diferentes puntos dela Comunitat Valenciana y de todos los niveles: desde Infantil hasta Bachillerato. El objetivo es analizar el papel de estas tecnologías en la transformación educativa a través de ponencias, mesa redonda y talleres prácticos, que se desarrollarán en la Seu Universitària.

La apertura de la jornada ha contado con la presencia de Jordi Martí, subdirector general de formación del profesorado GVA y Pedro Lloret, teniente alcalde de La Nucía. Un encuentro que ha sido organizado por la Conselleria de Educació, Cultura i Universitats, CEFIRE Inteligencia Artificial y Pensamiento Computacional y el Ayuntamiento de La Nucía.

IA y Pensamiento Computacional

Esta jornada bajo el título “De la Curiositat a la Innovació” se desarrolla en l’Auditori de La Nucía y en la Seu Universitària, y combina ponencias, una mesa redonda y talleres prácticos, ofreciendo al profesorado un espacio de formación, reflexión y aplicación didáctica. 300 docentes de todos los niveles: Infantil, Primaria, ESO, FP, Bachillerato y otros niveles, así como inspectores de educación.

Tras la apertura a cargo de Jordi Martí, subdirector general de formación del profesorado GVA y Pedro Lloret, teniente alcalde de La Nucía, la ponencia inaugural “Quan la Tecnologia Suma: IA al Servici del’Educació”, ha contado con participación de Ovi Barceló, Education Solution Specialist de Microsoft en el ámbito educativo. En esta intervención se ha abordado el potencial de la Inteligencia Artificial como apoyo a la labor docente, así como los aspectos clave para su integración en el aula, incidiendo en la seguridad, la protección de datos y el uso responsable en los centros educativos.

Jornada

Tras la primera ponencia y la pausa, se han reemprendido las jornadas con la mesa redonda “La IA cambia la Educación”, en la que han participado Verónica Martínez, como moderadora, Àngels Soriano, Raül Solbes, Salvador Mira y Pedro Moreno. En ella se ha analizado los cambios que ya se están produciendo en las aulas, en la organización de los centros y en la gestión educativa.

Esta tarde, la actividad continuará en la Seu Universitària de La Nucía, donde se desarrollarán tres talleres prácticos centrados en el diseño de situaciones de aprendizaje, la creación de recursos educativos personalizados y el desarrollo del pensamiento computacional, con un enfoque claramente aplicado al aula. La jornada finalizará con la ponencia “Game Over. Play IA” a cargo de Miguel Azorín, embajador de herramientas digitales y creador de la app Flipped Primary, que mostrará cómo la tecnología puede convertirse en una aliada para crear propuestas didácticas motivadoras, integrando metodologías activas, creatividad y recursos digitales.