La Nucía celebrará el Carnaval 2026 con una fiesta infantil

L’Associació de Penyes La Nucia en colaboración con la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Nucía han organizado una fiesta infantil de Carnaval en el Salón Social El Cirer el viernes 13 de febrero. En ella, habrá pasacalle desde la plaça Major, merienda, talleres y premios para los mejores disfraces. La venta de entradas para esta fiesta de Carnaval Infantil se puede realizar en los comercios: Didals Boutique, Asesoría Devesa y Centro de Estudios Mª Jesús, o a través del teléfono 618556770.

La presentación de esta Fiesta Infantil de Carnaval 2026 ha contado con la presencia de Cristóbal Llorens, concejal de Fiestas y Diego Llorca, presidente Associació de Penyes La Nucia.

Fiesta Infantil

El viernes 13 de febrero se celebrará la “Fiesta Infantil de Carnaval de La Nucía”. La concentración será en la plaça Major de La Nucía para salir en pasacalles hasta el Salón Social El Cirer donde será la fiesta con: merienda, talleres, animación y premios a los tres mejores disfraces.

La entrada a la Fiestas Infantil de Carnaval de La Nucía tiene un precio de 7 euros y se pueden adquirir en Didals Boutique, Asesoría Devesa y Centro de Estudios Mª Jesús, también por teléfono en el 618556770. También habrá venta directa el mismo viernes en El Cirer.