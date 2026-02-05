La Nucía conmemora el “Día Internacional contra el Cáncer”

Hoy jueves 5 de febrero La Nucía ha conmemorado el “Día Internacional contra el Cáncer” con la lectura de un manifiesto en la plaça Major por parte de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en La Nucía. A su vez se ha colocado una pancarta en la fachada del Ayuntamiento. Además, a partir de esta noche los edificios municipales se iluminarán de verde, “color” de la lucha contra el cáncer, hasta el 15 de febrero, que se celebrará la tradicional “XV Marcha Solidaria a Favor de la Lucha contra el Cáncer”.

Recordemos que el “Día Internacional contra el Cáncer” se conmemora cada año el 4 de febrero y por ello se ha realizado esta mañana este acto en la plaça Major de La Nucía, organizado por la Junta Local AECC La Nucía y el Ayuntamiento de La Nucía. El objetivo era dar visibilidad a esta efeméride y la importancia de “colaborar entre todas y todos en la lucha contra el cáncer”.

En el acto del “Día Internacional contra el Cáncer” han participado Lina Cano, presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de La Nucía y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía- También han estado presentes los concejales Beatriz Pérez-Hickman, Pedro Lloret, Gemma Márquez y Serafín López, así como varias componentes de la Junta Local AECC y vecinas y vecinos de La Nucía.

En el acto se ha desplegado la pancarta de “Contra el cáncer somos solo uno” delante del Ayuntamiento de La Nucía, en la plaça Major y posteriormente se ha realizado la lectura del manifiesto a cargo de Toñi Sola, voluntaria de la Junta Local AECC La Nucía. Tras la lectura del manifiesto se ha colocado la pancarta en el Ayuntamiento para dar visibilidad a esta efeméride.

Iluminación en verde

La Nucía se iluminará de “verde” desde esta noche con motivo del “Día Internacional contra el Cáncer”. Desde hoy la iluminación de los edificios municipales será “verde”, sumándose a la campaña internacional en más de 60 países y las principales poblaciones de España. Este año la iluminación durará hasta la celebración de la “Marcha Solidaria a Favor de la Lucha contra el Cáncer” que será el domingo 15 de febrero, con salida en la Ciutat Esportiva a las 10 horas y llegada en el CEM Captivador.

Noticias relacionadas

Esta efeméride tiene como objetivo poner el foco en las diferentes necesidades con las que conviven los pacientes y familiares, reivindicando un modelo de atención integral y humana, situando a las personas en el centro del sistema como un elemento con impacto directo en la salud, en los resultados clínicos y en la experiencia del proceso asistencial.