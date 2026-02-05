Tercera Edad programa “actividades con corazón” para el mes de febrero
La concejalía ha elaborado un completo programa donde habrá presentación de libro, baile y talleres gratuitos
La concejalía de la Tercera Edad en colaboración con la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Nucía ha elaborado la programación de actividades para el mes de febrero de 2026, entre las que destaca la programación especial de “Actividades con Corazón” los martes por la tarde. Además, se realizarán: presentación de libro “En Sueños Bajo la Sombre del Viejo Pino Confitero”, baile con música en vivo, una excursión a Chinchilla de Montearagon y los talleres gratuitos intergeneracionales y teleasistencia GVA.
Para más información de todas las actividades e inscripciones hay que dirigirse al Centro de la Tercera Edad “La Casilla” situada en la avda. Marina Baixa, 6 (junto Centre Juvenil), teléfono 965082179 y email lacasilla@lanucia.es
Actividades con corazón
Para este mes de febrero se han programado “actividades con corazón” todos los martes a las 17 horas de forma gratuita, previa inscripción. Ayer se realizó la primera actividad que consistió en la decoración de La Casilla. El martes 10 se realizará el taller “Manualidades con Corazón”, el día 17 se realizará el “Concurso de Cocina con Corazón” y el día 24 se realizará una “Tertulia con Corazón” para compartir recuerdos y momentos afectivos.
Talleres
Los Talleres Intergeneracionales con el alumnado de Instituto La Nucía continúan este mes febrero con la actividad “Viatge a totes parts”, en la que los mayores de diferentes nacionalidades, dan a conocer las costumbres de sus países a los jóvenes. Este taller se impartirá los jueves 12 y 19 de febrero a las 9 horas. Además, también están en marcha los talleres Teleasistencia de la Generalitat Valenciana. El jueves 12 se realizará el taller “Entornos Adaptados” y el día 26 “Psicomotricidad”. Estos talleres se imparten a las 10,30 horas con la colaboración de DomusVi y las inscripciones son gratuitas.
Presentación de libro
Este viernes 6 de febrero tendrá lugar la presentación del libro “En Sueños Bajo la Sombre del Viejo Pino Confitero” del autor Roberto Alcolea. Una obra del género poesía cuya presentación será a cargo de Neus Alcolea, a las 17,30 horas en La Casilla.
Excursión y baile
En el mes de febrero se ha programado una excursión de un día a Chinchilla de Montearagon, concretamente el día 25 de febrero. La visita incluye desayuno, comida y visita guiada para conocer los monumentos de este municipio considerado “Joya Medieval”. El precio es de 20 euros para socios (no socios: 30 euros) y las plazas son limitadas. Más información e inscripciones en La Casilla
En febrero también tendrá lugar la sesión de baile y música en vivo este domingo 8 de febrero a partir de las 17,30 horas en el Centre Juvenil.
